В первый день полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Россия захватила остров Змеиный. Именно он и стал местом дислокации большого количества вооружения, которое Россия использует в войне против Украины.

17 июня к острову направлялся буксир "Василий Бех". На борту был личный состав, который должен был пополнить ряды русских кафиров на острове. А также боеприпасы и вооружение. В их числе и зенитный ракетный комплект "Тор". Но до острова буксир не добрался. Его поразила ракета, выпущенная украинскими военными .

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Корабль после попадания ракеты загорелся и пошел ко дну со всем перевозившим вооружением . Россия сразу направила в это место спасательно-розыскную миссию.

Важно! В первые часы после подтверждения уничтожения российского буксира "Василий Бех" была информация о том. его подбили с ракет Harpoon , которые Украина получила от партнеров. Однако впоследствии упоминания об этих ракетах из официальных сообщений убрали . В то же время журналист The Washington Post Дэн Ламот со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне сообщает, что это были ракеты Harpoon американского производства. Однако эти ракеты Украине поставляли не США . Очевидно, речь идет о поставках из одной из европейских стран. Впоследствии эту информацию о ракетах Harpoon озвучил и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Трудности для России в море

В то же время британская разведка в своем ежедневном отчете, который на этот раз был посвящен именно уничтожению корабля "Василий Бех", сообщает, что "украинские войска заявили о своем первом успешном использовании подаренных Западом противокорабельных ракет Harpoon для поражения российских морских сил".

"Уничтожение российского судна во время миссии пополнения запасов демонстрирует трудности, с которыми сталкивается Россия, пытаясь поддержать свои оккупировавшие остров Змеиный силы", - отметили в британской разведке.

Там также подчеркнули, что возможность украинских военных уничтожать российские корабли с берега в значительной степени нейтрализовала способность России установить контроль на море.

"Это подорвало жизнеспособность оригинального российского оперативного плана вторжения, предполагавшего содержание Одесской области под угрозой с моря", – говорится в отчете британской разведки.

Следует отметить, что за время войны по состоянию на 21 июня Россия потеряла 14 кораблей и катеров. Они были уничтожены украинскими войсками. Среди самых больших потерь – крейсер "Москва" и большой десантный корабль "Саратов".

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