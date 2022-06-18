Утонуло также вооружение, которое там было. Об этом сообщили в оперативной сводке командования "Юг" в сутки.

Это событие ВМС ВСУ поразили российский буксир "Василий Бех", который вез военных и оружие на Змеиный

Сколько стоит ЗРК "Тор", который утопили с буксиром

По данным украинских военных, на борту буксира был зенитно-ракетный комплекс "Тор". В открытых источниках указано, что стоимость одного такого комплекса составляет 25 миллионов долларов. Однако, к сожалению, пока неизвестно, какую именно модификацию потопили Вооруженные Сиды Украины. У некоторых типов этих ЗРК цена немного выше.

Что известно о зенитных комплексах "Тор"



Системы были разработаны в 1975 г. для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов от атак с неба. Речь идет обо всех типах авиации и радиолокационных ракет. Однако на вооружение взяты были только 11 лет спустя.



ЗРК комплекс может крепиться как на морских судах, так и на стационарных площадках. Бьют зенитно управляемыми ракетами на расстояние до 12 километров.



Информация взята из Системы были разработаны в 1975 г. для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов от атак с неба. Речь идет обо всех типах авиации и радиолокационных ракет. Однако на вооружение взяты были только 11 лет спустя.ЗРК комплекс может крепиться как на морских судах, так и на стационарных площадках. Бьют зенитно управляемыми ракетами на расстояние до 12 километров.Информация взята из Википедии

Какая ситуация в море

По состоянию на начало суток 18 июня северо-западная часть Черного моря по-прежнему находится под блокадой российского флота. Кроме того, в командовании отметили, что остается угроза ракетных ударов и высадки десанта. Какие суда сейчас там есть:

1 подлодка;

2 ракетных корабля;

3 больших десантных корабля.

Также в этот день к побережью Одесщины прибило вражескую мину. Силы обороны были быстро обнаружены и ликвидированы дрейфующим боеприпасом.

Главное об уничтожении буксира "Василий Бех"

В корабль в ночь на 17 июня попали две ракеты. По данным командования "Юг" "Василий Бех" как раз тогда вез груз во временно захваченный остров Змеиный. Там были:

боеприпасы;

вооружение;

личный состав черноморского флота.

Ударом Военно-морских сил ВСУ поразили сразу 70% экипажа . Что касается остальной информации, то наша разведка зафиксировала спасательную операцию, которую пытался проводить враг.

Впоследствии советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что удар был нанесен двумя ракетами системы "Гарпун". Это частично подтвердили анонимные источники The Washington Post в Пентагоне.

Они отметили, что действительно как минимум одна ракета "Гарпуна" была выпущена в эту ночь и попала. Однако в министерстве обороны акцентировали: "Ракеты в Украину поставлялись не в США. Однако они американского производства"

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