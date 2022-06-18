Потонуло також озброєння, яке там було. Про це повідомили в оперативному зведенні командування "Південь" за добу.

Ця подія ВМС ЗСУ вразили російський буксир "Василій Бех", який віз військових та зброю на Зміїний

Скільки коштує ЗРК "Тор", який потопили з буксиром

За даними українських військових, на борту буксира був зенітно-ракетний комплекс "Тор". У відкритих джерелах вказано, що вартість одного такого комплексу сягає 25 мільйонів доларів. Однак, на жаль, наразі невідомо, яку саме модифікацію потопили Збройні Сиди України В деяких типів цих ЗРК ціна трішки вища.

Що відомо про зенітні комплекси "Тор"



Системи були розроблені у 1975 році для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів від атак з неба. Мовиться про всі типи авіації та радіолокаційних ракет. Проте на озброєння взяті були тільки через 11 років.



ЗРК комплекс може кріпитися як на морських суднах, так і стаціонарних майданчиках. Б'ють зенітно-керованими ракетами на відстань до 12 кілометрів.



Інформація взята з Системи були розроблені у 1975 році для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів від атак з неба. Мовиться про всі типи авіації та радіолокаційних ракет. Проте на озброєння взяті були тільки через 11 років.ЗРК комплекс може кріпитися як на морських суднах, так і стаціонарних майданчиках. Б'ють зенітно-керованими ракетами на відстань до 12 кілометрів.Інформація взята з Вікіпедії

Яка ситуація в морі

Станом на початок доби 18 червня північно-західна частина Чорного моря досі перебуває під блокадою російського флоту. Окрім цього, в командуванні вказали, що залишається загроза ракетних ударів і висадки десанту. Які судна зараз там є:

1 підводний човен;

2 ракетних кораблі;

3 великих десантних кораблі.

Також у цей день до узбережжя Одещини прибило ворожу міну. Сили оборони швидко виявили та ліквідували дрейфуючий боєприпас.

Головне про знищення буксира "Василій Бех"

У корабель в ніч на 17 червня влучили дві ракети. За даними командування "Південь" "Василий Бех" якраз тоді віз вантаж до тимчасово захопленого острова Зміїний. Там були:

боєприпаси;

озброєння;

особовий склад чорноморського флоту.

Ударом Військово-морських сил ЗСУ вразили одразу 70% екіпажу. Щодо решти інформації немає, проте наша розвідка зафіксувала рятувальну операцію, яку намагався проводити ворог.

Згодом радник глави Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що удар завдали двома ракетами системи "Гарпун". Це частково підтвердили анонімні джерела видання The Washington Post у Пентагоні.

Вони зазначили, що справді, як мінімум одна ракета "Гарпуна" була випущена в цю ніч і влучила. Проте в міністерстві оборони акцентували: "Ракети в Україну поставлялися не США. Проте вони американського виробництва"

До теми – чому "Гарпун" дуже ефективною зброєю: дивіться відео