Деталі розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі ютубу "Фейгин Live".

До теми ВМС ЗСУ вразили російський буксир "Василій Бех", який віз військових та зброю на Зміїний

Радник акцентував на тому, що Україна потроху стає країною, яка потопила найбільше кораблів ворога від часів Другої світової війни. Станом на ранок 17 червня вже потоплені 14 кораблів і катерів флоту Росії, який раніше вважали "непереможним".

Ми потопили російський буксир "Василий Бех". У нього влучили 2 ракети "Гарпун". Вони вистрілили на досить велику відстань. Орієнтовно, як від Одеси до острова Зміїний,

– сказав радник глави ОП.

Щодо відстані він теж сказав, що корабель потопили приблизно за 90 кілометрів від узбережжя Одещини. Знищене судно забезпечувало завезення підтримки ворожого угруповання на острові Зміїний: