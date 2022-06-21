В перший день повномасштабного вторгнення до України 24 лютого 2022 року, Росія захопила острів Зміїний. Саме він і став місцем дислокації чималої кількості озброєння, яке Росія використовує у війні проти України.

17 червня до острова направлявся буксир "Василій Бех". На борту був особовий склад, який мав поповнити лави російських окупантів на острові. А також боєприпаси та озброєння. Серед них і зенітний ракетний комплект "Тор". Та до острова буксир не дістався. Його вразила ракета, випущена українськими військовими.

Детальніше Вражено 70% екіпажу, доля решти невідома: подробиці ліквідації буксира окупантів "Василій Бех"

Корабель після влучання ракети загорівся та пішов на дно з усім озброєнням, що перевозив. Росія одразу направила до цього місця рятувально-пошукову місію.

Важливо! В перші години після підтвердження знищення російського буксира "Василій Бех", була інформація про те. що його підбили з ракет Harpoon, які Україні отримала від партнерів. Однак згодом згадки про ці ракети з офіційних повідомлень прибрали. Водночас журналіст The Washington Post Ден Ламот з посиланням на високопоставлене джерело в Пентагоні повідомляє, що це були саме ракети Harpoon американського виробництва. Однак ці ракети Україні постачали не США. Очевидно, йдеться про поставки з однієї з європейських країн. Згодом цю ж інформацію про ракети Harpoon озвучив і радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

Труднощі для Росії в морі

Водночас британська розвідка у своєму щоденному звіті, який цього разу був присвячений саме знищенні корабля "Василій Бех" повідомляє, що "українські війська заявили про своє перше успішне використання подарованих Заходом протикорабельних ракет Harpoon для ураження російських морських сил".

"Знищення російського судна під час місії поповнення запасів демонструє труднощі, з якими стикається Росія, намагаючись підтримати свої сили, які окупували острів Зміїний", – відзначили в британській розвідці.

Там також наголосили, що можливість українських військових знищувати російські кораблі з берега значною мірою нейтралізувала здатність Росії встановити контроль на морі.

"Це підірвало життєздатність оригінального російського оперативного плану вторгнення, яке передбачало утримання Одеської області під загрозою з моря", – йдеться у звіті британської розвідки.

Варто відзначити, що за час війни станом на 21 червня Росія втратила 14 кораблів та катерів. Вони були знищені українськими військами. Серед найбільших втрат – крейсер "Москва" та великий десантний корабель "Саратов".

Центр Києва під загрозою ракетних ударів зі сторони Росії – детальніше дивіться у відео