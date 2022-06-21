24 канал зібрав інформацію про актуальні події на фронті за 22 червня. Більше – читайте далі.

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05:49 В акваторії Чорного моря перебувають 5 російських ракетних кораблів, 3 великих десантних судна та підводний човен. Загалом на наших розташовані 44 крилаті ракети. На щастя, погода в морі штормова, тому висадки ворожого десанту не буде.

05:00 В Інституті вивчення війни припустили, що Кремль "чистить" вищих офіцерів через значні втрати в Україні. Вже відомо, що військово-політичне керівництво армії держави-агресорки замінить начальника повітряно-десантних військ, генерал-полковника Андрія Сердюкова. Крім того, усунути можуть командувача південного військового округу та головного командувача російського вторгнення в Україну генерала Олександра Дворнікова.

04:23 Президент США Джо Байден впевнений у твердій позиції своєї країни та союзників щодо війни в Україні. Глава Білого дому відкидає будь-які думки про розкол між Штатами та Європою.

02:22 За добу російські окупанти своїми обстрілами завдали значних руйнувань Півдню України. Зокрема, вони понищили порти в Одеській та Миколаївській областях, пошкодили будівельні підприємства та електричні мережі, а також знищили вантажівки.

Крім того, окупанти обстріляли з "Ураганів" житлові квартали Миколаєва. Один місцевий мешканець одразу загинув, а інший – перебуває у лікарні з сильними травмами.

02:08 Українські військові розсекретили інформацію про те, що атакували на Зміїному. Так, наші бійці випустили кілька ракет зі ЗРК "Панцир С1" і радіолокаційну станцію та автомобільну техніку росіян. Остаточні втрати ворога ще встановлюють.

01:33 Учора українські захисники завдали кількох ракетних ударів по острову Зміїний. Унаслідок атаки загорілася російська техніка. У мережі опублікували супутникові знімки того, як виглядає окупований острів після ударів.



Зміїний після ударів ЗСУ / Фото Platet