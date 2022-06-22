24 канал собрал информацию об актуальных событиях на фронте за 22 июня. Больше – читайте дальше.

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05:49 В акватории Черного моря находятся 5 российских ракетных кораблей, 3 больших десантных судна и подводная лодка. В общей сложности на них расположены 44 крылатых ракеты. К счастью, погода в море штормовая, поэтому высадки вражеского десанта не будет.

05:00 В Институте изучения войны предположили, что Кремль "чистит" высших офицеров из-за значительных потерь в Украине. Уже известно, что военно-политическое руководство армии государства-агрессорки заменит начальника воздушно-десантных войск генерал-полковника Андрея Сердюкова. Кроме того, устранить могут командующего южным военным округом и главного командующего российским вторжением в Украину генерала Александра Дворникова.

04:23 Президент США Джо Байден уверен в твердой позиции своей страны и союзников по поводу войны в Украине. Глава Белого дома отвергает мысли о расколе между Штатами и Европой.

02:22 За сутки российские кафиры своими обстрелами нанесли значительные разрушения Югу Украины. Они уничтожили порты в Одесской и Николаевской областях, повредили строительные предприятия и электрические сети, а также уничтожили грузовики.

Кроме того, кафиры обстреляли из "Ураганов" жилые кварталы Николаева. Один местный житель сразу погиб, а другой находится в больнице с сильными травмами.

02:08 Украинские военные рассекретили информацию о том, что атаковали на Змеином. Так, наши бойцы выпустили несколько ракет из ЗРК "Панцирь С1" по радиолокационной станции и автомобильной технике россиян. Окончательные потери врага еще не устанавливают.

01:33 Вчера украинские защитники нанесли несколько ракетных ударов по острову Змеиный. В результате атаки загорелась российская техника. В сети опубликовали спутниковые снимки о том, как выглядит оккупированный остров после ударов.



Змеиный после ударов ВСУ / Фото Platet