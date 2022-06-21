Джонсон считает, что уступки могут подбодрить Россию
Официальный представитель главы британского правительства процитировал Бориса Джонсона. По словам лидера Британии, нельзя допускать, что уступки Путина приведут к чему-либо, кроме крушения.
Достойно внимания Борис Джонсон перенес операцию
По мнению британского министра, так называемые уступки могут подбодрить Россию и ее союзников.
Мы не должны позволять никому считать, что уступки Путину приведут к чему-либо кроме катастрофы. Поскольку это может быть воспринято как награда за необоснованную агрессию и подбодрить не только Россию, но и ее союзников, что повлияет на безопасность Великобритании и нашу экономику.
– цитирует спикер Бориса Джонсона.
Джонсон выразил опасение
Британский премьер-министр предупредил, что из-за войны в Украине "нарастает усталость". Джонсон обеспокоен, что война в Украине может исчезнуть из центра из-за других глобальных проблем, в частности инфляции во всем мире.
В то же время, он обещает, что международное сообщество предоставит Украине "новую политическую, военную и финансовую поддержку". Кроме того, в материале The Independent говорится, что в России неизбежна всеобщая мобилизация, о чем говорят западные чиновники. Поэтому Украина нуждается в поддержке со стороны Запада.
Путин не остановится, – Джонсон
Глава британского правительства ранее заявил, что российский диктатор Владимир Путин не остановится. Поэтому Джонсон отметил 4 важные шаги для Украины :
- нужно обеспечить Украину вооружением;
- помочь сохранить жизнеспособность украинского государства;
- разработать альтернативные сухопутные маршруты для украинского экспорта;
- разблокировать порт Одессы
17 июня Джонсон во второй раз после начала полномасштабной российской агрессии тайно приехал в Киев . Британский премьер и президент Владимир Зеленский говорили о необходимости увеличения поставок тяжелого оружия и систем противовоздушной обороны.
Также во время визита в Киев Джонсон предложил Зеленскому начать обширную учебную операцию для ВСУ.