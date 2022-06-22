О ситуации в областном центре Луганской области в эфире национального телемарафона рассказал глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк. Об этом сообщает 24 канал.

Враг хочет выйти на границу Луганской области, ВСУ дают бой: карта боевых действий на 22 июня

Где проходят бои

Ситуация очень сложная и напряженная. Бои фактически продолжаются в промзоне, это линия завода "Азот", частично даже на территории завода,

– отметил Стрюк.

Он подчеркнул, что линия фронта пролегла по селам близ Северодонецка. Российские кафиры постоянно пытаются атаковать Сиротино и Вороново. Они изо всех сил давят линию обороны, которую выстроили Вооруженные Силы Украины.

Стрюк подчеркнул, что нашим военным очень тяжело, ведь враг бросил в Северодонецк все силы. На передовой ВСУ помогает оружие от партнеров, однако его нужно больше. Пока западного вооружения мало для того, чтобы можно было отогнать российское нашествие к границе.

Обратите внимание! По данным Генерального штаба ВСУ на 6 часов утра 22 июня, чтобы установить контроль над Северодонецком, россияне пытаются блокировать украинские подразделения в районах населенных пунктов Боровское и Вороново. В настоящее время активные боевые действия за город продолжаются.

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Последние новости о ситуации на фронте

За сутки 21 июня украинские воины ликвидировали 130 российских кафиров и много вражеской техники. Речь идет о 8 боевых бронированных машинах, средстве ПВО, вертолете, 3 дронах и 6 единицах автомобильной техники. Больше потерь вражеское войско понесло на Славянском, Бахмутском, а также Авдеевском направлениях.

Российские бойцы создают условия для возобновления наступления на Славянск . Для этого они открывали огонь из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных возле Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки.

Наши защитники отбили штурм кафиров на Углегорскую ТЭС и наступление на Молодежное и Екатериновку.

В соседней Беларуси стартовали мобилизационные военные учения у границы с Украиной.

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