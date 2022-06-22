О ситуации в областном центре Луганской области в эфире национального телемарафона рассказал глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк. Об этом сообщает 24 канал.

Враг хочет выйти на границу Луганской области, ВСУ дают бой: карта боевых действий на 22 июня

Где проходят бои

Ситуация очень сложная и напряженная. Бои фактически продолжаются в промзоне, это линия завода "Азот", частично даже на территории завода,
– отметил Стрюк.

Он подчеркнул, что линия фронта пролегла по селам близ Северодонецка. Российские кафиры постоянно пытаются атаковать Сиротино и Вороново. Они изо всех сил давят линию обороны, которую выстроили Вооруженные Силы Украины.

Стрюк подчеркнул, что нашим военным очень тяжело, ведь враг бросил в Северодонецк все силы. На передовой ВСУ помогает оружие от партнеров, однако его нужно больше. Пока западного вооружения мало для того, чтобы можно было отогнать российское нашествие к границе.

Читайте на "Цензор.НЕТ " Россияне призывают боевиков Донбасса смириться с поражением и уезжать из родных городов

Последние новости о ситуации на фронте

К теме смотрите видео о том, как воины ССО защищают Северодонецк: