Об актуальной информации на фронте рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

Важно Россияне пытались штурмовать Углегорскую ТЭС: украинские воины отразили наступление

Оккупанты уже 119 суток продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Какая обстановка на границе

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларуси основные усилия сосредоточиваются на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране государственной границы.

Между тем, на Северском направлении враг удерживает до трех батальонных тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск в приграничных районах Брянской и Курской областей. Противник обстрелял из минометов и ствольной артиллерии:

районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье Сумской области,

а также населенного пункта Гремяч Черниговской области.

В Харьковском направлении враг ведет воздушную разведку с целью выявления мест дислокации наших войск. Агрессор проводил интенсивные артиллерийские обстрелы украинских позиций вблизи Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепиля. Кроме того, враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Украинка, Петровка, Шевелевка, Базалиевка и Прудянка.



Что происходит в Харьковской области / Фото Liveuamap

Какая ситуация на Донбассе

На Славянском направлении кафиры прибегают к систематическим обстрелам для возобновления наступления на Славянск. Также они ведут штурмовые действия. Осуществляют огневое поражение из реактивных систем залпового огня неподалеку:

Новой Дмитровки,

Осиновки,

Курульки,

Ивановки,

Адамовки.

В Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью выхода на административные границы Луганской области. Враг пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново, боевые действия продолжаются.



Что происходит в Луганской области / Фото Liveuamap

В целях усиления, на Бахмутском направлении противник перегруппировал войска. Украинские воины на направлении Мироновка – Семигорье отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Также остановили наступление в направлении Молодежное – Екатериновка. Враг отошел.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет боевые действия с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их опрокидывания на угрожающие направления. Обстрелял районы населенных пунктов:

Андреевка,

Новодонецкое,

Старая Украинка,

Гуляйполе.

Нанес авиационный удар вблизи Красногоровки.

Что происходит на Юге

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении наступления наших войск. Активных действий не вел. В то же время, осуществлял огненное влияние из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов:

Таврическое,

Шевченково,

Киселевка,

Апрельское.

Нанес авиаудара вблизи Белого Криницы.



Обстановка на Юге / Фото Liveuamap

Также российский агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся 6 носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Ударные группы украинских штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершают авиаудары по враждебным позициям. Ликвидировано примерно:

10 боевых бронированных машин,

живую силу противника

несколько складов боеприпасов.

Удачно продолжает боевую работу и наша артиллерия.



Карта боевых действий на 22 июня / Фото Liveuamap

Арестович заявил, что у ВСУ есть проблема под Северодонецком: смотрите видео