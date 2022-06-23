Актуальные данные о ситуации на фронте обнародовал Генштаб ВСУ. Это информация по состоянию на утро 23 июня. Также можно увидеть карту боевых действий.

Важно Военная операция ВСУ на Змеином и план Маршалла для Украины: основное за 120 день войны

На Донбассе – "горячее всего"

На Славянском направлении россияне хотят улучшить свое тактическое положение и обнаружить слабые места в обороне наших войск. Враг намерен возобновить наступление на Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Следовательно, в районе Изюма захватчики разместили до двух танковых подразделений. Здесь планируется применить тяжелые огнеметные системы.

Кроме того, россияне пытаются полностью захватить Северодонецк и вести наступательные действия, чтобы оцепить наши войска в районе Лисичанска и заблокировать основные логистические пути.

Враг оккупировал населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка, штурмует Сиротино, готовится к форсированию реки Северский Донец.

На Бахмутском направлении оккупанты наступают на Золотое и Волчеяровку. Пытаются завладеть господствующими высотами в районе Берестового, чтобы установить контроль над трассой Бахмут – Лисичанск.

Перебросили в район Новотошковского одну батальонную тактическую группу из состава центрального военного округа.

На Краматорском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Захватчики обстреливают наши подразделения, чтобы их не перекинули на другие направления.



Что происходит на Донбассе / Карта Liveuamap

На Севере оккупанты пытаются повредить контрнаступлению ВСУ

Оккупанты направляют усилия, чтобы навредить контрнаступлению украинских войск в Херсонской и Николаевской областях. Осуществляют инженерное оборудование позиций.

В Николаевском направлении враг развернул в определенных районах артиллерийские подразделения. Не исключено, что будут штурмовать в направлениях Киселевка – Посад-Покровское и Александровка – Лупарево, чтобы получить административные границы Херсонской области. Инженерное усовершенствование позиций россияне проводят и на Криворожье.



Ситуация на Юге / Карта Liveuamap

На Севере россияне держат войска на границе

Подразделения противника продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг держит там три батальонные тактические группы из состава 1 танковой армии западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск.

Кроме того, россияне усовершенствуют оборонные позиции в районе населенного пункта Теткино Курской области. Агрессор продолжает обстрелы Сумской области.

На Харьковском направлении россияне надеются не допустить выход Сил обороны в тыл действующей на Славянском направлении группировки оккупационных войск. Враг вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Байрак и Рубежное.

Обучение на границе с Беларусью

С 22 июня по 1 июля в Гомельской области, вблизи границы с Украиной, продолжаются мобилизационные учения вооруженных сил Беларуси. Будут отработать вопросы призыва военнообязанных запаса.

Обучение проводятся с привлечением российских инструкторов. Основное внимание уделяется ведению диверсионно-разведывательной деятельности.



Карта боевых действий / Фото Liveuamap

Может заинтересовать – Арестович заявил, что битва за Лисичанск подходит к кульминации: видео