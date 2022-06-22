Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба от 22 июня. Нашим военным удалось отразить атаки врага, а также заставить его отойти.

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Оккупанты шли штурмом на Углегорскую ТЭС

Украинские военные в направлении Мироновка – Семигорье провели успешную операцию. Им удалось отразить штурм врага в направлении Углегорской ТЭС. Кроме того, российские захватчики благодаря нашим военным не продвинулись в сторону Молодежного – Екатериновки. Более того, им пришлось отойти.