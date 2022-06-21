ВСУ сдерживают оккупантов возле Лисичанска
Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что украинским силам удается сдерживать врага возле Лисичанска.
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По словам Сергея Гайдая, российские военные не могут войти в Лисичанск. Кроме того, армия России, как сказал глава Луганской ОВ, не может отрезать город.
В Лисичанске очень мощные артобстрелы
Сергей Гайдай констатировал, что российская армия начала мощно обстреливать Лисичанск, используя "Пионы", авиабомбы, ракеты, системы залпового огня.
Они просто уничтожаются там все,
– сказал Гайдай и добавил, что в городе очень мощные артобстрелы.
Он отметил, что особо тяжелые обстрелы по Лисичанску россияне нанесли 20 июня. Гайдай сообщал, что кафиры целый день били по городу, разбивая здания вдребезги. В результате вражеских обстрелов, как сказал глава Луганской ОВА, к сожалению, есть погибшие.
Добавим, что 20 июня Гайдай сообщал, что россияне массированно обстреливали Лисичанск. Он отмечал, что кафиры наносят авиаудары и бьют большими калибрами из "Пионов" и "Тюльпанов". Сообщалось, что россияне вели обстрелы несколько часов с перерывами в 15 минут.
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Какая ситуация в Луганской области
- Россия бросила все силы, чтобы захватить Северодонецк и выйти на административные границы в Луганской области. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что сейчас продолжаются решающие бои в районе Северодонецка .
- По ее словам, кафиры хотят выйти на административные границы Луганской области примерно до 26 июня.
- Что касается Северодонецка, то ситуация в городе постоянно меняется. Пока известно, что украинские силы контролируют только завод "Азот" .
- К сожалению, Вооруженные Силы Украины потеряли контроль над Метелкиным . Также полностью оккупирована россиянами и Тошковка .
- В то же время 21 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские воины грамотно отразили враждебную попытку разведки боем в направлениях Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротино в Северодонецком районе.