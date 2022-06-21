ЗСУ стримують окупантів біля Лисичанська
Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він наголосив, що українським силам вдається стримувати ворога біля Лисичанська.
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За словами Сергія Гайдая, російські військові не можуть увійти в Лисичанськ. Окрім того, армія Росії, як сказав очільник Луганської ОВА, не може відрізати місто.
У Лисичанську дуже потужні артобстріли
Сергій Гайдай констатував, що російська армія почала потужно обстрілювати Лисичанськ, використовуючи "Піони", авіабомби, ракети, системи залпового вогню.
Вони просто нищаться там усе,
– сказав Гайдай і додав, що в місті дуже потужні артобстріли.
Він зауважив, що особливо важкі обстріли по Лисичанську росіяни завдали 20 червня. Гайдай повідомляв, що окупанти цілий день били по місту, розбиваючи будівлі вщент. Унаслідок ворожих обстрілів, як сказав глава Луганської ОВА, на жаль, є загиблі.
Додамо, що 20 червня Гайдай повідомляв, що росіяни масовано обстрілювали Лисичанськ. Він наголошував, що окупанти завдають авіаударів та б'ють великими калібрами з "Піонів" та "Тюльпанів". Повідомлялося, що росіяни вели обстріли декілька годин з перервами на 15 хвилин.
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Яка ситуація на Луганщині
- Росія кинула всі сили для того, щоб захопити Сєвєродонецьк і вийти на адміністративні кордони в Луганській області. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наразі тривають вирішальні бої в районі Сєвєродонецька.
- За її словами, окупанти хочуть вийти на адміністративні межі Луганської області приблизно до 26 червня.
- Щодо Сєвєродонецька, то ситуація у місті постійно змінюється. Наразі відомо, що українські сили контролюють лишень завод "Азот".
- На жаль, Збройні Сили України втратили контроль над Метьолкіним. Також повністю окупована росіянами й Тошківка.
- Водночас 21 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські воїни грамотно відбили ворожу спробу розвідки боєм у напрямках Метьолкіне – Воронове та Метьолкіне – Сиротине, що в Сєвєродонецькому районі.
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