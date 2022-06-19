Відео з наслідками ворожих обстрілів Лисичанська опублікував у соцмережах блогер та журналіст Денис Казанський. Це кадри, які не просто зачіпають за живе, а від яких по-справжньому боляче.

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Росіяни стирають Донбас з лиця землі, – Казанський

На відео, знятому з висоти пташиного польоту, видно багато стовпів чорного диму, які піднімаються у безхмарне небо. Важко знайти бодай один вцілілий від снарядів будинок. У багатоповерхівках, де щасливо жили до приходу "русского мира" люди, немає дверей, вікон, балконів та часом стін. Деякі з них перетворились на купи цегли та брухту.

Людські помешкання – чорні від кіптяви, а на вулицях – згарища. Де-не-де пожежі ще не загасили.

Для всіх нормальних людей очевидно, що російська армія не звільняє Донбас, а просто стирає його з лиця землі, не зважаючи на жодні жертви серед мирного населення,

– написав Казанський.

Зверніть увагу! Лисичанськ перебуває під повним контролем ЗСУ. Проте місто страждає від практично безперервних ворожих обстрілів. За 10 кілометрів від Лисичанська – Сєвєродонецьк, де тривають жорсткі вуличні бої за кожну вулицю і навіть дім. Окупанти прагнуть захопити обласний центр Луганщини повністю.

Дивіться відео, як росіяни знищують Лисичанськ / Відео Дениса Казанського:

Яка ситуація зараз в Лисичанську: останні новини

За останню добу було знайдено тіла 2 чоловіків, які загинули внаслідок обстрілів у Лисичанську. Кількість зруйнованого житлового фонду в місті стрімко збільшується.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, з міста відбувається "тиха" евакуація, такаж сюди регулярно завозять гуманітарні вантажі.

Траса "Лисичанськ – Бахмут" не перебуває під контролем російських війсмькових, але її постійно обстрілюють. Користуватись цією дорогою небезпечно.

В Інституті вивчення війни кажуть, що головна мета ворога – відрізати Лисичанськ. Наразі ЗСУ зберігають сюди кілька логістичних маршрутів.

Дізнайтесь у відео більше про ситуацію на Луганщині: