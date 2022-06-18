Про актуальну ситуацію у регіоні розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Важливо Ворог далі обстрілює та завдає авіаударів по українських містах: ситуація на головних напрямках

За словами Гайдая, на Луганщині ситуація важка, але контрольована.

Що відбувається у Сєвєродонецьку

Найгарячіша точка області – Сєвєродонецьк, де тривають вуличні бої, окупанти не контролюють місто повністю.

Гаряче у:

селах обласного центу,

Тошківці,

Золотому.

Російські загарбники не полишають спроб відрізати трасу Лисичанськ – Бахмут.

Наші захисники б'ють росіян по всіх напрямках. Нещодавно збили літак та взяли в полон орків. Чекаємо на результати розмов.

Яка ситуація у Лисичанську

Гайдай додав, що Лисичанськ під щільними ворожими обстрілами. Проте, триває "тиха" евакуація, а гуманітарні вантажі завозяться щоденно.

"Найближчим часом зробимо запаси медикаментів для лікарні", – пообіцяв Гайдай.

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Росіяни завдали авіаударів по Сиротиному та Борівському

Поблизу Сиротиного та Метьолкіного наші воїни успішно відбили штурм. Окупант з втратами відійшов на раніше займані позиції. Як і неподалік Гірського.

За підтримки артилерії росіяни здійснили штурмові дії неподалік Ниркового. Українські воїни вогнем змусили їх відмовитись від цієї ідеї".

Ворог обстріляв Сиротине та Борівське / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Раніше Гайдай сказав, що російські загарбники кинули на Луганщину дуже багато особового складу. Окупанти буквально не закінчуються – лізуть, як таргани, і лізуть. Запеклі бої тривають у Сєвєродонецьку – там українські військові тримаються і завдають втрат ворогу. Дуже важкі битви поблизу Золотого та Тошківки.

Кажуть, що окупанти втомлюються. Так, ті, хто приходить, втомлюються. Але вони не закінчуються. Як таргани лізуть з усіх щілин. Але ми все одно переможемо, – наголосив Сергій Гайдай.

Він додав, що росіяни постійно обстрілюють Лисичанськ. Там, на жаль, багато загиблих. Лише вчора загарбники завдали авіаудару по одному з будинків, де ховалися місцеві мешканці.

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