Об актуальной ситуации в регионе рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай
Важно Враг дальше обстреливает и наносит авиаудары по украинским городам: ситуация на главных направлениях
По словам Гайдая, в Луганской области ситуация тяжелая, но контролируемая.
Что происходит в Северодонецке
Самая горячая точка области – Северодонецк, где продолжаются уличные бои, кафиры не контролируют город полностью.
Горячее в:
- селах областного цента,
- Тошковцы,
- Золотое.
Российские захватчики не оставляют попыток отрезать трассу Лисичанск – Бахмут.
Наши защитники бьют россиян по всем направлениям. Недавно сбили самолет и взяли в плен орков. Ждем результатов разговоров.
Какая ситуация в Лисичанске
Гайдай добавил, что Лисичанск под плотными вражескими обстрелами. Тем не менее, идет "тихая" эвакуация, а гуманитарные грузы завозятся ежедневно.
"В ближайшее время сделаем запасы медикаментов для больницы", – пообещал Гайдай.
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Россияне нанесли авиаудары по Сиротиному и Боровскому
Вблизи Сиротиного и Метелкиного наши воины успешно отразили штурм. Оккупант с потерями отошел на ранее занимаемые позиции. Как и недалеко от Горного.
При поддержке артиллерии россияне совершили штурмовые действия недалеко от Почечного. Украинские воины огнем вынудили их отказаться от этой идеи".
Враг обстрелял Сиротино и Боровское / Фото с телеграмму Сергея Гайдая
Ранее Гайдай сказал, что российские захватчики бросили на Луганщину очень много личного состава. Кафиры буквально не заканчиваются – лезут, как тараканы, и лезут. Упорные бои продолжаются в Северодонецке – там украинские военные держатся и наносят урон врагу. Очень тяжелые сражения вблизи Золотого и Тошковки.
Говорят, что кафиры устают. Да, приходящие устают. Но они не кончаются. Как тараканы лезут из всех щелей. Но мы все равно победим, – подчеркнул Сергей Гайдай.
Он добавил, что россияне постоянно обстреливают Лисичанск. Там, к сожалению, много погибших. Лишь вчера захватчики нанесли авиаудар по одному из домов, где скрывались местные жители.
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