Найзапекліші бої продовжуються на Сході нашої держави та у бік Слов'янська. Про актуальну ситуацію на головних напрямках фронту станом на 18:00 17 червня розповіли у свіжому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Слов'янський напрямок і Харківщина

На Слов'янському напрямку свої основні зусилля російські окупанти зосередили на продовженні наступальних дій у напрямку однойменного міста – бої тривають. Ворог намагався вести розвідку боєм поблизу Краснопілля, втім успіху не мав і був змушений відійти.

Загарбники систематично обстрілювали з артилерії райони населених пунктів Дібрівне, Пашкове, Грушуваха, Курулька та Велика Комишуваха. Разом з тим підрозділи Сил оборони України звільнили від російських окупантів населений пункт Дмитрівка, що в Ізюмському районі Харківської області.

На Харківському напрямку противник й далі намагається не допустити вихід українських військових до державного кордону України і у тил російського угруповання, що діє на Слов'янському напрямку.

Для того, щоб виявити слабкі місця в обороні наших захисників і захисниць, у районах населених пунктів Дементіївка, Рубіжне та П'ятихатки ворог застосував диверсійно-розвідувальні групи – ЗСУ їх виявили та завдали втрат, противнику довелося відійти. Поблизу Кочубіївки російські окупанти намагались вести розвідку боєм – українські військові не залишили ворогу жодних шансів, й загарбники з втратами відступили.

На Слобожанському напрямку росіяни дистанційно мінують місцевість. Здійснювали повітряну розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів.

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Що відбувається на Донбасі

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують гатити зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Крім того, завдали авіаударів по позиціях українських підрозділів поблизу Сиротиного та Борівського.

Тривають бої за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. У районах Сиротиного та Метьолкіного окупанти вели штурмові дії, втім ЗСУ успішно відбили ворожий штурм – противник з втратами повернувся на раніше зайняті позиції.

На Лиманському напрямку активних бойових дій не було. Тривали ворожі артилерійські обстріли позицій українських захисників та захисниць.

На Бахмутському напрямку російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах Миколаївки, Білогорівки, Покровського, Зайцевого та Степного. Поблизу населеного пункту Гірське українські військові вибірковим вогнем зупинили намагання ворога вести розвідку боєм.

Крім того, противник безуспішно намагався вести штурмові дії поблизу Берестового та Кодеми – зазнав втрат і відійшов. Після перегрупування, за підтримки артилерії, спробував штурмувати неподалік Ниркового. ЗСУ вогнем змусили окупантів відступити – тепер ворог лише рахує свої втрати на цьому відтинку фронту.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій з боку російських окупантів й далі не було. Ворог знову обстріляв цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Новоселівка, Красногорівка, Зелене Поле та Кам'янське. Крім того, від ворожих авіаударів постраждали Нью-Йорк, Авдіївка та Побєда.

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Актуальна ситуація на решті напрямків

На Південнобузькому напрямку противник намагався виявити зміни у розташуванні підрозділів наших військ та з метою коригування артилерійського вогню вів повітряну розвідку безпілотниками. Намагаючись стримати наших захисників і захисниць, гатив зі ствольної та реактивної артилерії, а також мінометів по Тополиному, Князівці, Лупаревому, Посад-Покровському та Новогригорівці.

На Сіверському напрямку окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу Мезенівки та Глухова, що на Сумщині. Крім того, завдали авіаударів по двох населених пунктах Сумської області.

На Волинському та Поліському напрямках жодних змін не зафіксовано. Й далі вживаються заходи бойової підготовки з особовим складом інженерних підрозділів збройних сил Білорусі.

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