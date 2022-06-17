Самые ожесточенные бои продолжаются на Востоке нашего государства и в сторону Славянска. Об актуальной ситуации на главных направлениях фронта по состоянию на 18:00 17 апреля рассказали в новом своде Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Славянское направление и Харьковщина
На Славянском направлении свои основные усилия российские кафиры сосредоточили на продолжении наступательных действий в направлении одноименного города – бои продолжаются . Враг пытался вести разведку боем близ Краснополья, впрочем, успеха не имел и был вынужден отойти.
Захватчики систематически обстреливали из артиллерии районы населенных пунктов Дубровно, Пашково, Грушуваха, Курулька и Большая Камышеваха. Вместе с тем подразделения Сил обороны Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Дмитровка в Изюмском районе Харьковской области.
На Харьковском направлении противник продолжает пытаться не допустить выход украинских военных к государственной границе Украины и в тыл российской группировки , действующей на Славянском направлении.
Для того чтобы выявить слабые места в обороне наших защитников и защитниц, в районах населенных пунктов Дементиевка, Рубежное и Пятихатки враг применил диверсионно-разведывательные группы – ВСУ их обнаружили и нанесли потери , противнику пришлось отойти. Вблизи Кочубиевки российские кафиры пытались вести разведку боем – украинские военные не оставили врагу никаких шансов, и захватчики с потерями отступили .
На Слобожанском направлении россияне дистанционно проходят местность. Осуществляли воздушную разведку с помощью беспилотных летательных аппаратов.
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Что происходит на Донбассе
На Северодонецком направлении кафиры продолжают варить из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, нанесли авиаудары по позициям украинских подразделений вблизи Сиротиного и Боровского.
Идут бои за установление полного контроля над Северодонецком. В районах Сиротиного и Метелкиного оккупанты вели штурмовые действия, впрочем, ВСУ успешно отбили вражеский штурм – противник с потерями вернулся на ранее занятые позиции.
На лиманском направлении активных боевых действий не было. Продолжались вражеские артиллерийские обстрелы позиций украинских защитников и защитниц.
На Бахмутском направлении российские кафиры обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Николаевки, Белогоровки, Покровского, Зайцева и Степного. Вблизи населенного пункта Горное украинские военные выборочным огнем остановили попытку врага вести разведку боем.
Кроме того, противник безуспешно пытался вести штурмовые действия вблизи Берестового и Кодемы – понес потери и отошел . После перегруппировки, при поддержке артиллерии, попытался штурмовать недалеко от Почечного. ВСУ огнем заставили оккупантов отступить – теперь враг считает свои потери на этом отрезке фронта.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий со стороны российских кафиров и дальше не было. Враг снова обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Новоселовка, Красногоровка, Зеленое Поле и Каменское. Кроме того, от вражеских авиаударов пострадали Нью-Йорк, Авдеевка и Победа.
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Актуальная ситуация по другим направлениям
В Южнобужском направлении противник пытался выявить изменения в расположении подразделений наших войск и с целью корректировки артиллерийского огня вел воздушную разведку беспилотниками. Пытаясь сдержать наших защитников и защитниц , гатив из ствольной и реактивной артиллерии, а также минометов по Тополиному, Княжечке, Лупареву, Посад-Покровскому и Новогригоровке.
На Северском направлении кафиры обстреляли гражданскую инфраструктуру вблизи Мезеновки и Глухова на Сумщине. Кроме того, нанесли авиаудары по двум населенным пунктам Сумской области.
На Волынском и Полесском направлениях никакие изменения не зафиксированы. И дальше принимаются меры боевой подготовки с личным составом инженерных подразделений вооруженных сил Беларуси.
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