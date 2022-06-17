Лисичанськ скочується до середніх віків

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай опублікував тези словацького журналіста про Лисичанськ.

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Журналіст Томаш Форро написав, що він "повернувся з пекла під назвою Лисичанськ". Він розповів, що діставався до Лисичанська евакуаційною бронемашиною. За його словами, на зворотному шляху, коли авто було заповнене цивільними, окупанти вдарили по ньому з гранатомета.

Журналіст звернув увагу на те, що Лисичанськ скочується до середніх віків, адже через обстріли там немає світла, води, газу, бензину, стільникового зв'язку.

Цю антиутопію доповнює військова техніка – за декілька десятків метрів за машиною з'явився сучасний бронеавтомобіль. Не кажучи вже про ракети та бомби, що падають навколо,

– зазначив Форро.

Він зазначив, що життя у Лисичанську на межі колапсу, хоча в місті залишаються десятки тисяч людей. Журналіст розповів, що на одному з головних перехресть повз нього проїхав кінний візок, господар якого вирушив на інший кінець міста, шукаючи воду.

Фоторепортаж словацького журналіста з Лисичанська / Фото з телеграму Луганської ОВА

Військові скаржаться на місцевих, які відмовляються евакуюватися

Форро повідомив, що українські військові скаржаться на місцевих жителів, які відмовляються евакуюватися. Через це вони на ражають на небезпеку не тільки себе, але й військових.

Словацький журналіст розповів, що впродовж дня погодилася виїхати тільки 21 людина. Форро зазначив, що йому вдалося переконати одного з чоловіків на ринку поїхати з ними.

Місця в нашому транспорті не було, але він разом із родиною на власній автівці з останніми літрами бензину в баку з декількома іншими машинами став у колону за нашою бронемашиною,

– написав Форро.

За словами журналіста, до Лисичанська є тільки один відносно безпечний шлях, де російські військові відкривали вогонь по їхньому авто.

"Українській армії доведеться багато зробити, щоб через нього і надалі евакуювати людей, а також постачати патрони та провізію", – додав він.

Відео дівчаток із Лисичанська

Томаш Форро розповів, як він підійнявся на найвищі поверхи розбомблених будинків, де попри обстріли досі живуть люди похилого віку. Він зазначив, що ці люди не можуть дістатися першого поверху, через що їхні кімнати заповнені сміттям.

Частина населення досі не знає, хто вони насправді,

– резюмував журналіст зі Словаччини.

Яка ситуація у Лисичанську

Російські військові, за попередніми даними, захопили 95% території Луганської області. Основні сили противник кинув на захоплення Сєвєродонецька, де з кінця травня точаться запеклі бої.

У Генштабі ЗСУ інформували, що росіяни намагаються оточити підрозділи українських військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєвєродонецьк і Борівське.

В Інституті з вивчення війни повідомили, що російські загарбники хочуть відрізати українські лінії зв'язку до Лисичанська.

Через обстріли російських військових гинуть мирні люди, зокрема діти. Нещодавно через російські обстріли у Лисичанську загинув 6-річний хлопчик.

Збройні сили Росії 16 червня завдали двох авіаударів по Лисичанську, внаслідок чого загинуло щонайменше четверо людей.

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