Братська могила на околиці Лисичанська залишається відкритою. Її оточують лише бур'яни з жовтими пелюстками.

Важливо Мер Апостолового розповів подробиці про загибель місцевих внаслідок атаки росіян

За даними журналістів, жертвами є мирні жителі, які загинули в результаті обстрілів останніх місяців у містах Лисичанськ та Сєвєродонецьк та сусідньому місті Рубіжне. Український правоохоронець, який пішов у ЗСУ, Сергій Векленко сказав, що людей у цій братській могилі ховають з квітня.

Окупанти вбивають цивільних

Кількість загиблих мирних жителів у Лисичанську та Сєвєродонецьку невідома. Оскільки Росія зміцнює контроль над Сєвєродонецьком і зміщує свою увагу на сусідній Лисичанськ, жертви серед цивільного населення там неодмінно зростуть.

Збройні сили Росії 16 червня завдали двох авіаударів по Лисичанську та влучили у будівлю, де ховалися люди. Унаслідок обстрілу кількість загиблих збільшилася до чотирьох осіб. Глава Луганської ОВА повідомив, що ще семеро людей поранені внаслідок авіаудару російських військових.

Загарбники намагаються відрізати Лисичанськ

За даними Інституту з вивчення війни, російські загарбники хочуть відрізати українські лінії зв'язку до Лисичанська. ЗСУ тим часом намагаються повернути Ізюм і Лиман.

Російські окупанти стріляють з артилерії на захід і північний захід від Ізюма. А це може означати, що українські війська ведуть контрнаступ у цьому напрямку. Якщо ж контрнаступ на північ від Ізюма підтвердиться, то це означає, що українські військові хочуть "розірвати російські лінії комунікації в районі Ізюма та Лимана". Тобто повернути населені пункти під контроль.

Братські могили в інших регіонах

У різних регіонах України, де були російські військові, фіксують моторошні звірства окупантів. На Миколаївщині знайшли братську могилу, в якій виявили тіла закатованих людей. Українські правоохоронці виявили братську могилу на території села Новофонтанка Баштанського району, що в Миколаївській області. Районна прокуратура розслідує вбивство людей.

На жаль, з'являється все більше інформації про братські могили у Маріуполі. Журналісти "Схем" повідомили, що згідно з супутниковими знімками кількість масових поховані навколо Маріуполя продовжує збільшуватися. Нові місця поховань у травні виявили у населених пунктах Старий Крим та Виноградне, що на Донеччині.