В одного з убитих чоловіків були зв'язані ноги

Українські правоохоронці виявили братську могилу на території села Новофонтанка Баштанського району, що в Миколаївській області. Районна прокуратура розслідує вбивство людей.

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Повідомляється, що у спільній могилі було виявлено тіла двох місцевих жителів. Як ідеться у повідомленні, на тілах убитих виявили сліди вогнепальних поранень та катувань.

Зокрема, в одного з чоловіків були зв'язані ноги. Точна причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи.

У прокуратурі зазначили, що поруч з місцем поховання було знайдено сліди перебування російських військових.

Звірства російських військових в Україні

Про звірства російських військових в Україні стало відомо наприкінці березня, коли Збройні Сили України вибили окупантів з Київщини.

У Бучі, Бородянці, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах Київської області почали фіксувати звірства росіян. Окупанти катували мирних людей, ґвалтували, грабували та вбивали.

Головорізи Путіна навіть мучили тварин: вбивали собак і котів та їли їх. Місця масових поховань продовжують виявляти. Нещодавно у Бучанському районі виявили могилу, де були тіла трьох закатованих людей.

Тільки на Київщині, за попередніми даними, жертвами російських звірств стали понад 1 200 мирних людей.

Увесь цивілізований світ засудив дії Росії, звинувативши Кремль у скоєнні воєнних злочинів. Окремі країни, серед яких Канада, Естонія, Латвія, назвала дії Росії геноцидом українців. Звірства росіян на Київщині призвели до нових більш жорстких санкцій проти Москви.

Через це російські військові почали приховувати свої злочини в блокадному Маріуполі, де кількість жертв набагато більша. Вони навіть розгорнули мобільні крематорії.

Наприкінці квітня були опубліковані супутникові знімки вже третього місця масового поховання поблизу Маріуполя. У середині квітня повідомлялося, що в Маріуполі вже загинуло близько 22 тисяч людей. Ще понад 100 тисяч людей досі перебувають у місті.

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