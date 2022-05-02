Що відомо про окупанта Сергія Колоцея

Колоцей є командиром підрозділу Росгвардії. Прокурори та військові встановили, що саме він вбив 4 беззбройних цивільних українців у Бучі.

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Фотографія, на якій троє застрелених чоловіків лежать зі зв'язаними руками на вулиці Яблонській, стала одним із символів звірств росіян у Бучі. Зауважимо, був ще четвертий вбитий, але у кадр не потрапив.

У трьох жертв виявили вогнепальні поранення голови, у четвертого чоловіка – прострілені внутрішні органи та скелет.

За даними слідства, до цього причетний Колоцей. Також 29 березня рашист катував ще одного мирного мешканця Київщини. Російський військовий змушував чоловіка зізнатися у підривній діяльності щодо путінської армії.

Він забрав проукраїнськи налаштованого мешканця "на підвал", де бив його руками, прикладом автомата та гардою ножа. Чоловіка вивозили на місце страти, де, імітуючи розправу, стріляли біля вуха. Окремим збоченим видом знущання з потерпілого було примушування нюхати мертву людину,

– розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Вбивцю вдалося розпізнати завдяки відео з камери спостереження на пошті у Білорусі. Адже звідти Колоцей відправляв награбоване в Україні. Відомо, що росіянин надіслав додому в Ульяновськ капот автомобільного багажника.



Колоцея помітили на пошті у Білорусі / Скриншот з відео

Яку справу відкрили проти окупанта

На підставі зібраних доказів, показань потерпілого, а також портретної експертизи прокурори відкрили проти російського військового кримінальну справу. Вона стосується статті про жорстоке поводження з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни, які поєднані з умисними вбивствами.

Наразі правоохоронці встановлюють причетність Колоцея до інших вбивств у Бучі.

Зверніть увагу! Якщо ви впізнали Сергія Колоцея і маєте інформацію про інші злочини, які він вчинив, обов'язково повідомте правоохоронців. Докази можна надіслати – за посиланням. Або ж за номерами телефонів: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.

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