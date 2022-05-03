У одного из убитых мужчин были связаны ноги

Украинские правоохранители обнаружили братскую могилу на территории села Новофонтанка Баштанского района Николаевской области. Районная прокуратура расследует убийство людей.

Это важно Украина установила первого подозреваемого в убийствах в Буче – это командир Сергей Колоцей

Сообщается, что в общей могиле были обнаружены тела двух местных жителей. Как говорится в сообщении, на телах убитых были обнаружены следы огнестрельных ранений и пыток.

В частности, у одного из мужчин были соединены ноги. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

В прокуратуре отметили, что рядом с местом захоронения были обнаружены следы пребывания российских военных.

Зверства российских военных в Украине

О зверствах российских военных в Украине стало известно в конце марта, когда Вооруженные Силы Украины выбили кафиров из Киевщины.

В Буче, Бородянке, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах Киевской области стали фиксировать зверства россиян. Кафиры пытали мирных людей, насиловали, грабили и убивали.

Головорезы Путина даже мучили животных: убивали собак и кошек и ели их. Места массовых захоронений продолжают обнаруживать. Недавно в Бучанском районе обнаружили могилу , где находились тела трех замученных людей.

Только в Киевской области, по предварительным данным, жертвами российских зверств стали более 1 200 мирных людей.

Весь цивилизованный мир осудил действия России, обвинив Кремль в совершении военных преступлений. Отдельные страны, среди которых Канада, Эстония, Латвия, назвали действия России геноцидом украинцев. Зверства россиян в Киевской области привели к новым более жестким санкциям против Москвы.

Поэтому российские военные начали скрывать свои преступления в блокадном Мариуполе, где количество жертв намного больше. Они даже развернули мобильные крематории.

В конце апреля были опубликованы спутниковые снимки уже третьего места массового захоронения вблизи Мариуполя. В середине апреля сообщалось, что в Мариуполе уже погибли около 22 тысяч человек . Еще более 100 тысяч человек до сих пор находятся в городе.

Достойно внимания – братские могилы и люди под завалами: ужасные кадры из Бородянки: смотрите видео