Журналісти "Схем" повідомили, що згідно з супутниковими знімками кількість масових поховані навколо Маріуполя продовжує збільшуватися. Нові місця поховань у травні виявили у населених пунктах Старий Крим та Виноградне, що на Донеччині.

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Нові дані про місця масових поховань біля Маріуполя

Супутник Planet Labs зафільмував суттєві зміни у селищі Старий Крим. На знімку з супутника станом на 8 травня на місцевому цвинтарі на понад 100 метрів збільшилася площа масового поховання людей. "Схеми" повідомляють, що з 200 метрів площа зросла до 340 метрів у довжину.

Це у порівнянні зі знімками цієї ж території за 24 квітня. Крім того, на супутникових знімках помітили більшу кількість траншей. Також на нових світлинах помітили техніку. Цілком ймовірно, це ескалатор.

Місця масових поховань поблизу Маріуполя / Скриншот з "Радіо Свобода"

Аналогічну ситуацію зафіксували й на цвинтарі поблизу села Виноградне на схід від Маріуполя. Згідно зі світлинами супутниками Planet Labs за 6 травня, там з'явилися нові траншеї. Це порівнюють зі знімками цієї ж території за 21 квітня.

Також 9 травня міська рада Маріуполя оприлюднила відео з цвинтаря у селі Виноградне й повідомила, що російські загарбники продовжують привозити тіла жертв ворожої армії. Йдеться про місцевих жителів.

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Російські загарбники вбили у місті понад 25 тисяч мирних містян;

Також відомо, що ворог завіз до Маріуполя 13 мобільних крематоріїв, щоб приховати свої звірства стосовно цивільних осіб.

За супутниковими знімками та за даними місцевих жителів, на околицях Маріуполя величезні, в кілька сотень метрів у довжину братські могили. За приблизними підрахунками, там поховано понад 10 тисяч цивільних людей.