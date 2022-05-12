За його словами, перший крок "інтеграції" – перехід на російський код мобільного зв’язку. Тепер в окуповані території Донецької області повинні зайти російські банки та заклади вищої освіти.

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Відомо, що Росія складе окремий перелік інститутів, які не лише зараховуватимуть на навчання дітей з окупованих територій, а й безпосередньо працюватимуть на території таких регіонів.

Окупанти хочуть провести у Маріуполі псевдореферендум

З різних джерел надходить інформація про те, що окупанти хочуть організувати та провести "референдум" в Маріуполі щодо приєднання до Росії. Зокрема 11 травня місцевий сайт назвав дату – 15 травня.

Ми також неодноразово отримували свідчення від джерел, що самоназваний мер називає саме цю дату. Не можемо ані підтвердити, ані спростувати – продовжуємо відслідковувати та фіксувати,

– повідомив Андрющенко.

Окупанти змушують школярів називати Маріуполь Ростовською областю

У школах Маріупольського району та Маріуполя зошити змушують підписувати: "Маріуполь. Ростовська область".

У підсумку можна стверджувати про прискорення прямої анексії Маріуполя до Росії. Які це дасть наслідки для нас? Ніяких. Для Маріуполя в окупації? Думаю теж,

– зауважив Андрющенко.

Що відомо про злочини російської армії в Маріуполі

Окупанти вбили понад 25 тисяч мирних місцевих жителів.

Окрім цього, росіяни звезли в Маріуполь 13 мобільних крематоріїв, щоб приховати свої звірства щодо цивільних.

За супутниковими знімками та за даними місцевих жителів, на околицях Маріуполя величезні, в кілька сотень метрів у довжину братські могили. За приблизними підрахунками, там поховано понад 10 тисяч цивільних людей.

Тим часом загарбники ввели в Маріуполі перепустки, без яких не дозволяють пересуватися містом.

Вже майже 3 місяців люди, які лишилися в заблокованому росіянами місті, перебувають без газу, світла, води, їжі, опалення, елементарних речей гігієни та необхідних медикаментів.

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