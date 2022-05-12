По его словам, первый шаг "интеграции" – переход на российский код мобильной связи. Теперь в оккупированные территории Донецкой области должны войти российские банки и учреждения высшего образования.
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Известно, что Россия составит отдельный перечень институтов, которые будут не только зачисляться на обучение детей с оккупированных территорий, но и будут непосредственно работать на территории таких регионов.
Оккупанты хотят провести в Мариуполе псевдореферендум
Из разных источников поступает информация о том, что оккупанты хотят организовать и провести "референдум" в Мариуполе по присоединению к России. В частности, 11 мая местный сайт назвал дату – 15 мая.
Мы неоднократно получали свидетельства от источников, что самозванный мэр называет именно эту дату. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть – продолжаем отслеживать и фиксировать,
– сообщил Андрющенко.
Оккупанты заставляют школьников называть Мариуполь Ростовской областью
В школах Мариупольского района и Мариуполя тетради вынуждают подписывать: "Мариуполь. Ростовская область".
В итоге можно утверждать об ускорении прямой аннексии Мариуполя в Россию. Какие это даст нам последствия? Никаких. Для Мариуполя в оккупации? Думаю тоже,
– заметил Андрющенко.
Что известно о преступлениях русской армии в Мариуполе
- Оккупанты убили более 25 тысяч мирных местных жителей.
- Кроме этого, россияне свезли в Мариуполь 13 мобильных крематориев, чтобы скрыть свои зверства по отношению к гражданским.
- По спутниковым снимкам и по данным местных жителей, в окрестностях Мариуполя огромные, в несколько сотен метров в длину братские могилы. По приблизительным подсчетам, там похоронены более 10 тысяч гражданских людей.
- Тем временем захватчики ввели в Мариуполе пропуска, без которых не разрешают передвигаться по городу.
- Уже почти 3 месяца люди, оставшиеся в заблокированном россиянами городе, находятся без газа, света, воды, еды, отопления, элементарных вещей гигиены и необходимых медикаментов.
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