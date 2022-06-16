Росіяни завдали двох авіаударів
Відповідні дані опублікував очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі.
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Глава Луганської ОВА повідомив, що ще семеро людей поранені внаслідок авіаудару російських військових.
Росіяни завдали двох авіаударів по Лисичанську / Фото Луганська ОВА
Окупанти вдарили по профілакторію
Сергій Гайдай розповів, що війська агресора також обстріляли профілакторій, внаслідок чого сталася руйнація будівлі.
Наслідки авіаударів по Лисичанську / Фото Луганська ОВА
Зруйновані будівлі у Лисичанську / Фото Луганська ОВА
Гайдай зазначив, що, ймовірно, під завалами перебувають люди. Очільник Луганської ОВА додав, що пошуково-рятувальні роботи там теж тривають.
Рятувальники розбирають завали у Лисичанську / Фото Луганська ОВА
Наслідки авіаударів по Лисичанську / Фото Луганська ОВА
Російські війська потужно обстрілюють Лисичанськ
- Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 13 червня констатував, що росіяни збільшили кількість обстрілів по Лисичанську, використовуючи зброю важкого калібру. За його словами, росіяни руйнують усе на своєму шляху.
- Під обстріл ворога у Лисичанську потрапили журналісти Суспільного та зуміли зафіксували потужні удари з боку російських окупантів. На щастя, нікого з них не поранило.
До речі Один з ворожих батальйонів відмовився йти у наступ на Луганщині: до 200 окупантів втекли
- 13 червня у Генштабі ЗСУ інформували, що росіяни намагаються оточити підрозділи українських військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєвєродонецьк і Борівське.
- Нещодавно через російські обстріли у Лисичанську загинув 6-річний хлопчик. Всього протягом 12 червня у місті загинуло троє мирних людей.
- Смерть дитини прокоментував президент Володимир Зеленський. Він сказав, що для цинічних російських окупантів хлопчик, як виявилося, теж небезпечний ворог.
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