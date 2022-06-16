Росіяни завдали двох авіаударів

Відповідні дані опублікував очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі.

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Глава Луганської ОВА повідомив, що ще семеро людей поранені внаслідок авіаудару російських військових.


Росіяни завдали двох авіаударів по Лисичанську / Фото Луганська ОВА

Окупанти вдарили по профілакторію

Сергій Гайдай розповів, що війська агресора також обстріляли профілакторій, внаслідок чого сталася руйнація будівлі.


Наслідки авіаударів по Лисичанську / Фото Луганська ОВА


Зруйновані будівлі у Лисичанську / Фото Луганська ОВА

Гайдай зазначив, що, ймовірно, під завалами перебувають люди. Очільник Луганської ОВА додав, що пошуково-рятувальні роботи там теж тривають.


Рятувальники розбирають завали у Лисичанську / Фото Луганська ОВА


Наслідки авіаударів по Лисичанську / Фото Луганська ОВА

Російські війська потужно обстрілюють Лисичанськ

До речі Один з ворожих батальйонів відмовився йти у наступ на Луганщині: до 200 окупантів втекли

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