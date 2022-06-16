Россияне нанесли двух авиаударов

Соответствующие данные обнародовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного здания.

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Глава Луганской ОВА сообщил, что еще семь человек ранены в результате авиаудара российских военных.


Россияне нанесли двух авиаударов по Лисичанску / Фото Луганская ОВА

Оккупанты ударили по профилакторию

Сергей Гайдай рассказал, что войска агрессора также обстреляли профилакторий, в результате чего произошло разрушение здания.


Последствия авиаударов по Лисичанску / Фото Луганская ОВА


Разрушенные здания в Лисичанске / Фото Луганская ОВА

Гайдай отметил, что, вероятно, под завалами находятся люди. Глава Луганской ОВА добавил, что поисково-спасательные работы там тоже продолжаются.


Спасатели разбирают завалы в Лисичанске / Фото Луганская ОВА


Последствия авиаударов по Лисичанску / Фото Луганская ОВА

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