Россияне нанесли двух авиаударов

Соответствующие данные обнародовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного здания.

Узнайте больше Россияне нанесли авиаудара по зданию, в котором прятались люди в Лисичанске: есть погибшие

Глава Луганской ОВА сообщил, что еще семь человек ранены в результате авиаудара российских военных.



Россияне нанесли двух авиаударов по Лисичанску / Фото Луганская ОВА

Оккупанты ударили по профилакторию

Сергей Гайдай рассказал, что войска агрессора также обстреляли профилакторий, в результате чего произошло разрушение здания.



Последствия авиаударов по Лисичанску / Фото Луганская ОВА



Разрушенные здания в Лисичанске / Фото Луганская ОВА

Гайдай отметил, что, вероятно, под завалами находятся люди. Глава Луганской ОВА добавил, что поисково-спасательные работы там тоже продолжаются.



Спасатели разбирают завалы в Лисичанске / Фото Луганская ОВА



Последствия авиаударов по Лисичанску / Фото Луганская ОВА

Российские войска мощно обстреливают Лисичанск

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 13 июня констатировал, что россияне увеличили количество обстрелов по Лисичанску , используя оружие тяжелого калибра. По его словам, россияне все разрушают на своем пути.

Под обстрел врага в Лисичанске оказались журналисты Общественного и сумели зафиксировать мощные удары со стороны российских оккупантов. К счастью, никого из них не ранило.

Один из вражеских батальонов отказался идти в наступление на Луганщине: до 200 кафиров сбежали

13 июня в Генштабе ВСУ информировали, что россияне пытаются оцепить подразделения украинских войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Привилегия, Северодонецк и Боровское.

Недавно из-за российских обстрелов в Лисичанске погиб 6-летний мальчик . Всего в течение 12 июня в городе погибли три мирных человека.

Смерть ребенка прокомментировал президент Владимир Зеленский . Он сказал, что для циничных русских кафиров мальчик, как оказалось, тоже опасен враг.

Лисичанск стирают с лица земли: смотрите видео