Россияне осуществляют перегруппировку подразделений на Донецком направлении

Оперативную информацию о ситуации на Востоке сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ. Там рассказали о ситуации в Донецком направлении.

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Как говорится в сообщении Генштаба ВСУ, россияне пытаются оцепить подразделения наших войск в районе населенных пунктов:

Лисичанск;

Привилегия;

Северодонецк;

Боровское.



Карта боевых действий / Скриншот из Liveuamap

Также отмечается, что на Донецком направлении оккупанты осуществляют перегруппировку подразделений и усиливают группировку.

Враг штурмовал Северодонецк

Российское военное руководство бросило все силы, чтобы захватить Северодонецк. В Генштабе ВСУ сообщили, что 13 июня кафиры не отказались от своих целей и продолжили штурмовые действия на Северодонецком направлении.

Цель войска агрессора неизменна – установление полного контроля над областным центром Луганской области Северодонецком.

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Также в Генштабе ВСУ сообщили, что враг совершил наступление на позиции украинских войск в районе Метелкино, но не имел успеха.

В Северодонецке в дальнейшем напряженная ситуация

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