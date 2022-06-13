Вместе с тем коммуникация с населенным пунктом остается, Северодонецк не полностью заблокирован . Об этом рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в эфире "Радио Свобода", передает 24 канал.

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Какие последствия разрушения оккупантами всех мостов в Северодонецке

Сергей Гайдай сообщил, что российские кафиры разрушили абсолютно все мосты в Северодонецк. Доехать или довезти что-нибудь в город теперь, к сожалению, практически невозможно. Эвакуация местного населения в результате этих разрушений также не может производиться.

Пока продолжаются бои, мы в принципе и так не могли бы проводить эвакуацию, ведь там все простреливается и обстреливается как большим калибром, так и стрелковым оружием. Но все равно мосты позволяли хотя бы подвозить гуманитарные грузы и что-то связанное с резервами. А сейчас пользоваться мостами невозможно,

– объяснил Гайдай.

Вместе с тем глава Луганской ОВА подчеркнул, что ситуация хотя и сложная, в то же время контролируемая – у Вооруженных Сил Украины на этом отрезке фронта остается возможность все же госпитализировать раненых в госпиталы, то есть коммуникация не полностью оборвана .

Стратегически действующие мосты позволяли иметь улучшенную коммуникацию и всегда можно было завезти что-нибудь в город или вывезти кого-то из города. Пока так просто сделать это невозможно,

– добавил глава Луганской ОВА.

Сергей Гайдай отметил, что учитывая то, что до сих пор продолжаются бои непосредственно в Северодонецке, то для российской армии разрушение мостов является элементом усложнения поставок оружия и резервов украинским защитникам и защитницам. " Трудно, но не невозможно ", - подытожил чиновник.

К слову, глава Луганской ОВ вновь подтвердил, что большинство города действительно контролируют российские кафиры – по его оценкам, около 70 – 80% территории населенного пункта . Вместе с тем Гайдай подчеркнул, что заявления российских пропагандистов о полном контроле захватчиков над городом или об окружении Северодонецка – это ложь .

Напомним, что днем ранее чиновник уже сообщал , что кафиры разрушили 2 моста в Северодонецк. Вражеские обстрелы третьего и последнего не утихали в течение всех суток. Гайдай тогда заявлял, что украинские военные готовы к такому развитию событий , когда последний мост, ведущий в город, будет разрушен.

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