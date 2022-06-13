Разом з тим комунікація з населеним пунктом залишається, Сєвєродонецьк не є повністю заблокованим. Про це розповів очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай в етері "Радіо Свобода", передає 24 канал.

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Які наслідки руйнування окупантами всіх мостів до Сєвєродонецька

Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти зруйнували абсолютно всі мости до Сєвєродонецька. Доїхати чи довезти щось у місто тепер, на жаль, практично неможливо. Евакуація місцевого населення унаслідок цих руйнувань також не може здійснюватись.

Поки тривають бої, ми, в принципі, й так не могли б проводити евакуацію, адже там все прострілюється і обстрілюється як великим калібром, так і стрілецькою зброєю. Але все одно мости давали можливість хоча б підвозити гуманітарні вантажі і щось пов'язане із резервами. А зараз користуватись мостами неможливо,

– пояснив Гайдай.

Разом з тим очільник Луганської ОВА наголосив, що ситуація хоча й є складною, втім водночас контрольованою – у Збройних Сил України на цьому відтинку фронту залишається можливість все ж госпіталізовувати поранених до шпиталів, тобто комунікація не повністю обірвана.

Стратегічно діючі мости дозволяли мати поліпшену комунікацію й завжди можна було завезти щось у місто або вивезти когось з міста. Наразі так просто зробити це неможливо,

– додав очільник Луганської ОВА.

Сергій Гайдай зауважив, що враховуючи те, що ще досі тривають бої безпосередньо у Сєвєродонецьку, то для російської армії руйнування мостів є елементом ускладнення постачання зброї та резервів українським захисникам та захисницям. "Важко, але не неможливо", – підсумував посадовець.

До слова, очільник Луганської ОВА знову підтвердив, що більшість міста справді контролюють російські окупанти – за його оцінками, близько 70 – 80% території населеного пункту. Разом з тим Гайдай підкреслив, що заяви російських пропагандистів про повний контроль загарбників над містом чи про оточення Сєвєродонецька – це брехня.

Нагадаємо, що днем раніше посадовець уже повідомляв, що окупанти зруйнували 2 мости до Сєвєродонецька. Ворожі обстріли третього й останнього не вщухали протягом усієї доби. Гайдай тоді заявляв, що українські військові готові до такого розвитку подій, коли останній міст, що веде до міста, буде зруйновано.

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