Росіяни цілий день обстрілюють останній вцілілий міст

Відповідну інформацію повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він нагадав, що два мости, які ведуть до Сєвєродонецька, було зруйновано російськими окупантами.

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Під обстрілами загарбників, за словами Гайдая, цілий день перебуває третій міст. Очільник Луганської ОВА розповів, що єдиний вцілілий міст, який веде до Сєвєродонецька, старий та критично аварійний.

Гайдай зазначив, що мостом навіть не можуть пересуватися вантажівки, оскільки є великий ризик обвалу.

У разі руйнування цього шляхопроводу – обласний центр буде відрізано,

– сказав очільник Луганської ОВА.

Зауважимо, що Сєвєродонецьк став обласним центром Луганської області після того, як російські військові у 2014 році окупували Луганськ.

Гайдай додав, що українські військові готові до розвитку подій, відповідно до яких міст буде зруйновано, а Сєвєродонецьк – "відрізано".

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Що відомо про ситуацію у Сєвєродонецьку

Збройні сили Росії наприкінці травня прорвали оборону ЗСУ у Сєвєродонецьку, після чого в місті тривають вуличні бої. Окупанти безперервно намагаються захопити Сєвєродонецьк.

Ситуація у місті змінюється постійно. За попередніми даними, Збройні Сили України контролюють третину Сєвєродонецька.

Зранку 12 червня Гайдай повідомив, що окупанти зруйнували другий міст, який веде до Сєвєродонецька. Ще один міст, який сполучає Сєвєродонецьк і Лисичанськ, війська агресора зруйнували у травні.

Ввечері 12 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що у Сєвєродонецьку надалі тривають бойові дії. Ворог продовжує намагатися захопити місто й з цією метою застосовує ствольну та реактивну артилерію.

Секретар РНБО Олексій Данілов натякав, що для змінити ситуації у Сєвєродонецьку українським військовим потрібна відповідна артилерія. Наразі ворог переважає у цьому компоненті.

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