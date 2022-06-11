Запеклі бої на вулицях Сєвєродонецька тривають. Наші відважні захисники та захисниці продовжують тримати оборону, загрози їх оточення наразі немає.
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Поточна ситуація у Сєвєродонецьку
Керівник міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомив про те, що бої на вулицях не припиняються, так само як і бомбардування.
Третина міста контролюється збройними силами України: побудовано лінію оборони, і в прилеглих житлових кварталах точаться бої. Проводяться військові операції, ЗСУ намагаються відтіснити росіян,
– розповів він.
Також він повідомив, що ситуація в самому місті дуже складна – води немає вже близько двох місяців, більша кількість підстанцій зруйновані ворожими обстрілами, перебиті електролінії. Через постійні обстріли та бомбардування ворога місцеві мешканці отримують поранення, є й загиблі.
Що стосується заводу "Азот", то росіяни обстрілюють і його, внаслідок чого вже добу палає склад із відпрацьованими хімікатами. Раніше ворог брехав про те, що заблокував на території заводу 400 воїнів ЗСУ.
Війна Росії проти України: останні новини
- Російські окупанти вгатили касетними боєприпасами по Дніпропетровщині. Вони вдарили забороненою зброєю по житловій забудові в одній з громад. На щастя, постраждалих внаслідок підлого ворожого обстрілу немає.
- У Маріуполі під час розбору завалів підірвався трактор окупантів. Невідомий снаряд вбив одного окупанта та двох працівників російського МНС.
- Росіяни почали поповнювати свої боєприпаси завдяки запасам Білорусі. Стало відомо, що вони вже почали брати у своїх посіпак боєприпаси 122 калібру.
- На початку війни ОБСЄ евакуювала своїх працівників з інших країн, а от про українців "забула". Потім вони отримали повідомлення "Будьте в безпеці та всього найкращого", а згодом з ними взагалі розірвали контракти.
- Попри великі втрати особового складу, техніки та ресурсів росіяни ще можуть вести тривалу війну проти України. Про це повідомляють наші розвідники.
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