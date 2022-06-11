Запеклі бої на вулицях Сєвєродонецька тривають. Наші відважні захисники та захисниці продовжують тримати оборону, загрози їх оточення наразі немає.

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Поточна ситуація у Сєвєродонецьку

Керівник міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомив про те, що бої на вулицях не припиняються, так само як і бомбардування.

Третина міста контролюється збройними силами України: побудовано лінію оборони, і в прилеглих житлових кварталах точаться бої. Проводяться військові операції, ЗСУ намагаються відтіснити росіян,

– розповів він.

Також він повідомив, що ситуація в самому місті дуже складна – води немає вже близько двох місяців, більша кількість підстанцій зруйновані ворожими обстрілами, перебиті електролінії. Через постійні обстріли та бомбардування ворога місцеві мешканці отримують поранення, є й загиблі.

Що стосується заводу "Азот", то росіяни обстрілюють і його, внаслідок чого вже добу палає склад із відпрацьованими хімікатами. Раніше ворог брехав про те, що заблокував на території заводу 400 воїнів ЗСУ.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти вгатили касетними боєприпасами по Дніпропетровщині. Вони вдарили забороненою зброєю по житловій забудові в одній з громад. На щастя, постраждалих внаслідок підлого ворожого обстрілу немає.

У Маріуполі під час розбору завалів підірвався трактор окупантів. Невідомий снаряд вбив одного окупанта та двох працівників російського МНС.

Росіяни почали поповнювати свої боєприпаси завдяки запасам Білорусі. Стало відомо, що вони вже почали брати у своїх посіпак боєприпаси 122 калібру.

На початку війни ОБСЄ евакуювала своїх працівників з інших країн, а от про українців "забула". Потім вони отримали повідомлення "Будьте в безпеці та всього найкращого", а згодом з ними взагалі розірвали контракти.

Попри великі втрати особового складу, техніки та ресурсів росіяни ще можуть вести тривалу війну проти України. Про це повідомляють наші розвідники.

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