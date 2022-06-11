Росіяни вивозять з Білорусі боєприпаси 122 калібру

Про це 24 каналу розповів радник глави МВС Віктор Андрусів. Він поділився важливою інформацією про те, що росіяни із Білорусі вивозять боєприпаси.

До теми Від союзника Росії до захвату від ЗСУ: як змінювалася риторика Лукашенка за час війни в Україні

За його словами, в окупантів теж катастрофа з боєприпасами 122 калібру, і вони їх вивозять з Білорусі.

Це один з найпопулярніших калібрів радянських гармат Д-30. В них теж є відчуття кризи цього калібру, тому вони вивозять їх з Білорусі,

– заявив Андрусів.

Водночас, як зазначив радник глави МВС, у самої Білорусі це теж одні з найпопулярніших артустановок. Тому, очевидно, білоруські війська не підуть в наступ на Україну.

Чи можливе вторгнення військ Білорусі в Україну

На думку Андрусіва, те, що білоруси на сьогодні стягнули до кордону з Україною та імітують якісь дії, – це насправді не виглядає на те, що це сили, якими можна вторгнутися.

"Ми мусимо лишати фактор, що вони можуть "вчудити якусь маячню", але для Білорусі це було б черговою катастрофою", – вважає він.

Він додав, що в МВС оцінюють загрозу наступу з Білорусі як низьку та наголошують, що це суто маневрування з метою розтягування наших сил та дестабілізації ситуації.

Дивіться повне інтерв’ю з Віктором Андрусівим:



Що відопо про "наступ" Білорусі: коротко

Експерти та військові беруться прогнозувати, чи може Білорусь піти в наступ. Так, білоруський опозиціонер Павло Латушко каже, що це можливо, коли білоруські збройні сили будуть діяти разом із російськими. Самостійно ж війська Білорусі здійснити таку операцію не зможуть.

Прикордонники підтверджують, що зараз ситуація на кордоні між Україною та Білоруссю залишається напруженою, але під їхнім контролем. Вони постійно відстежують це. А прикордонники, ЗСУ та інші сили сектору безпеки та оборони посилили цей напрямок.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив, що хоче збільшити чисельність своєї армії ледь не вдвічі. Тобто з 45 до 80 тисяч. Але експерти з цього приводу запевняли, що це ніяк не вплине на якість армії Лукашенка.

Водночас у Генштабі ЗСУ кажуть, що загроза зі сторони Білорусі нікуди не поділася. Розслаблятися ще зарано, адже ворог проводить різні маневри, зокрема посилює кордон. Там сформували до 7 батальйонів збройних сил Білорусі.

Відео до теми – Лукашенко виступив із новою божевільною заявою