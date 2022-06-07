Зрештою, це ніяк не вплине на якісь армії Лукашенка. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

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За його словами, недарма білоруську армію дуже часто називають "паперовою". У тамтешніх військових немає ніякого бойового досвіду.

Ще з часів Радянського союзу вони "відомі" хіба лише зародками диверсійної діяльності, додав фахівець. Однак їхні навички – застарілі.

Білоруська армія не пристосована до сучасної війни. Якщо говорити про бойовий потенціал підрозділів, які готові до якихось воєнних дій – їх не більше ніж 20 батальйонних тактичних груп,

– зазначив Коваленко.

Це не та професійна якість цих БТГр, яка навіть була у російських окупантів, що у лютому зайшли на територію України з території Білорусі. Армія Лукашенка – ще нижчої якості.

"Тому Лукашенко може й щось планувати, але ресурсу, як людського, так і технічного, у нього немає, щоб збільшувати кількість військ", – додав експерт.

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Довідка. У міноборони Білорусі 7 червня заявили, що розпочали заняття із бойової готовності. Вони нібито відпрацьовують заходи із переведення армії з мирного на воєнний час. Сюди залучили усі категорії місцевих військовослужбовців: від невеликих підрозділів до органів військового управління.

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