Про це написав радник голови міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів у своєму телеграмі. Він наголошує, що така загроза існує. Тому усім мешканцям потрібно бути пильними.

До теми Данілов оцінив ризик наступу з боку Білорусі

ДРГ можуть увійти з території Білорусі

Упродовж останніх тижнів в Міністерстві внутрішніх справ не зауважували активності диверсійно-розвідувальних груп. Однак зараз є інформація про таку загрозу з Білорусі. ДРГ можуть увійти на територію Волинської області.

У такий спосіб противник хоче відтягнути частину українських військ, щоб їх не залучили на більш напружених напрямках – на Сході або Півдні.

За останні тижні ми не помічали активності диверсійно-розвідувальних груп. Однак спостерігаємо такі наміри з території Білорусі. Є загроза того, що ці групи будуть перекидатися саме звідти на територію Волинської області,

– зазначив Віктор Андрусів.

Радник міністра МВС пояснив, чому окупанти можуть обрати саме Волинську область. Адже на звільнених територіях значно важче непомітно перекинути ДРГ: там багато блокпостів, поліції та й громадяни стали значно уважнішими після пережитої окупації.

Важливо! Це не означає, що диверсійно-розвідувальні групи гарантовано проникнуть на територію Волинської області. Але варто бути обережним та обачним.

У міноборони Білорусі 7 червня заявили, що розпочали заняття із бойової готовності. Вони нібито відпрацьовують заходи із переведення армії з мирного на воєнний час. Сюди залучили усі категорії місцевих військовослужбовців: від невеликих підрозділів до органів військового управління.

Як раніше повідомляли у Генеральному штабі ЗСУ, зараз на території Білорусі уздовж кордону з Україною розташовані кілька російських підрозділів. У них на озброєнні є зенітно-гарматні комплекси "Панцир-С1", зенітні ракетні системи С-400, оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М" та авіація.

Місцева опозиціонерка Світлана Тихановська ще 3 червня взагалі заявляла, що білоруська армія нібито отримала наказ наступати на Україну. Однак вищий офіцерський ешелон його саботував.

Цікаво: секретар РНБО про можливість поновлення перемовин із Росією – дивіться відео