Про це Тихановська заявила в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE", повідомляє 24 канал. За її словами, білоруси не розуміють, чому повинні воювати проти України.

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Білоруси не готові до війни ні морально, ні технічно

Тихановська заявила, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка наказав армії наступати на Україну. Однак військові вирішили цього не робити.

Наша армія білоруська не готова ні морально, ні технічно. Так, звісно, там є люди, за думками експертів, до 10 тисяч людей, які готові йти на барикади, бо вони не усвідомлюють, що таке війна,

– зауважила опозиціонерка.

За її словами, більшість солдатів білоруської армії не розуміють, чому заради амбіцій двох диктаторів вони повинні воювати проти українців, "котрі мають лише позитивні відчуття" до білорусів.

"У нас є свідчення, що такий наказ був відданий режимом, але вищі офіцерські чини розуміли, що білоруські солдати деморалізовані й не мають жодного бажання йти в наступ, доєднуватися до російських військ. І цей наказ просто не "пустили" далі", – додала Тихановська.

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Лукашенко прагне привернути увагу своїми військовими навчаннями

Тихановська розповіла, що на початку повномасштабної війни в Україні, коли ризик наступу армії Білорусі був найбільшим, комітети солдатських матерів і демократичні ініціативи переконували солдатів переходити на бік ЗСУ, якщо їх змусять воювати.

Опозиціонерка додала, що поточні білоруські військові навчання – це лише спроба Лукашенка привернути увагу. Також самопроголошений президент прагне створити враження, що має вагомий вплив на геополітичній арені.

Тихановська переконує, що білоруси хочуть зберегти добросусідські відносини з Україною, попри злочинну участь Лукашенка в російському вторгненні. Опозиціонерка сподівається, що в момент слабкості його режиму частина номенклатури та військові командири перейдуть на бік демократичної опозиції та не виконуватимуть наказів самопроголошеного президента.

Цікаво! Попри пряму допомогу Білорусі російським окупантам, Тихановська заявила, що буцімто завдяки мужності білорусів вдалося зупинити наступ на Київ. Мовляв, росіянам було некомфортно на їхній землі.

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