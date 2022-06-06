Про це 24 каналу розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Однак українське військове керівництво готове до будь-якого розвитку подій.

До теми Ризики повторного вторгнення з Білорусі мінімальні, – Зеленський

"Ще раз наголошу, що Білорусь наразі перебуває вже в окупації. Росія окупувала Білорусь доволі давно, потужно окупувала. Вона може у будь-який момент ухвалити те чи інше рішення", – розповів секретар РНБО.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що ризики повторного вторгнення з боку Білорусі поки мінімальні. Проте Україна готується до різних сценаріїв.

За словами Данілова, Володимиру Зеленському щодня доповідають про ситуацію на усіх напрямках. Те, що президент розповів про територію Білорусі, є актуальною інформацією на сьогодні. Однак вона може змінитися у будь-який момент.

Наголошу, що такою є ситуація сьогодні (6 червня – 24 канал). Якщо буде загострення, збільшення військ чи інші фактори, які впливатимуть на ухвалення того чи іншого рішення, ми обов'язково інформуватимемо суспільство,

– наголосив секретар РНБО.

Дії Білорусі на тлі війни в Україні: останні новини

За даними Генштабу ЗСУ, у Білорусі вздовж кордону з Україною присутні окремі підрозділи збройних сил Росії. Вони мають на озброєнні оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М", зенітно-гарматні комплекси "Панцир-С1", зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації.

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська розповіла, що війська країни нібито отримали наказ наступати на Україну. Однак вищий офіцерський ешелон вирішив його не виконувати.

Очевидці помітили колону білоруської техніки поблизу кордону з Волинською областю.

Основні зусилля збройних сил Білорусі зосереджені на посиленні заходів щодо охорони державного кордону. Водночас у країні мінують лісові дороги, об'їзні шляхи та мости у прикордонних з Україною районах.

У Білорусі перекидають військову техніку з Гродно ближче до кордону з Україною – у Брестську область. Зокрема, залізницею перевозять десятки БМП та зенітних ракетних комплексів.

Інтерв'ю з Олексієм Даніловим на 24 каналі: дивіться відео