Відео, на яких понад 50 одиниць техніки, опублікували у білоруських соцмережах. Кадри зафільмували на залізничних станціях "Коробчиці" та "Свислоч".
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Яку техніку перекидають залізницею:
- 37 БМП,
- 5 ЗРК "Оса",
- 2 "Урали",
- БРДМ-2,
- БТС-4,
- 2 основи для ЗРК "Оса" під тентом.
Вся ця техніка належить збройним силам Білорусі, а на багатьох машинах є розпізнавальний знак – червоний квадрат.
Більшість з цієї техніки у травні була у Хойниках
Більшість з цієї техніки з 7 травня була у місті Хойники, що в Гомельській області. Раніше білоруські військові використовували її для прикриття кордону з Україною на Гомельщині.
Ще частина перебувала на заході Білорусі – біля кордону з Польщею, тепер її теж перекидають у напрямку Бреста.
Дивіться відео, як перевозять військову техніку у Білорусі / Відео "Беларускі Гаюн"
Армія Білорусі отримала озброєння з Росії
Раніше в українському Генштабі розповіли, що Росія передала білоруській армії сучасне озброєння та техніку. Сучасні зразки використовуватимуть для окремих підрозділів білоруської армії.
При цьому у Генштабі зауважили, білоруси самі зняли зі зберігання танки та БМП. Припускають, що їх можуть передати російській армії задля поповнення втрат.
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Військова активність у Білорусі: останні новини
- Наприкінці травня Білорусь анонсувала військові навчання біля українського кордону. Експерти кажуть – це задля того, аби тримати максимальну кількість українських військ на північних напрямках.
- Планові навчання відбуватимуться з 22 червня до 1 липня в Гомельській області.
- Також до 4 червня у Білорусі тривають заходи з перевірки бойової готовності.
- Раніше самопроголошений президент Олександр Лукашенко ухвалив рішення про створення оперативного командування на півдні – біля кордону з Україною. Мовляв, білоруські військові мають відпрацювати заходи з захисту своїх територій.
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