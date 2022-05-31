Україна вже неодноразово наголошувала на виключно оборонному характері своїх бойових дій. Цим, зокрема, пояснювалася відсутність намірів та планів завдавати ударів по цілям на території Білорусі. Тепер цю лінію ми бачимо вже у виконанні США, у чистому вигляді "не словом, а ділом".

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ТБ-картина програє офлайну

Як це часто (вже практично завжди) буває останнім часом, реальність дуже розходиться з картинами, які малює споживачам пропаганда. Наприклад, сюжет про плани, що нібито має "підступна" Польща, захопити як Західну Україну, так і Західну Білорусь, блукає по нашому інформаційному простору ще з 2020 року, а нещодавно став і одним із наративів пропаганди московської.

При цьому в російських ЗМІ найчастіше ще не лінуються, і додають штришок: поляки, мовляв, самі на таке не наважаться, кишка тонка, а ось за підтримки американці….

Американці, як нам давно відомо, винні у всьому поганому, що відбувається в Росії та майже у всьому, що – у Білорусі. Проте, як показує кейс із постачанням РСЗВ, не хочуть бути винними у військових руйнуваннях.

Це дуже дивно для тих, хто мислить виключно телевізійною картинкою, але як є.

"Іскандери" в Бресті

А тема про злих поляків-імперіалістів дуже популярна ще й тому, що, на відміну від американців, вони – близько. Лякати обивателя образом загарбників-янкі – це історія для глибинної пропаганди, спрямованої формування світогляду. Для оперативніших завдань потрібно щось ближче і зрозуміле. Тому цілком можна припустити, що сюжет буде затребуваний пропагандистами ще досить довго.

Поки що на деяких сайтах вони смакують обговорення того, як далеко вглиб польської території зможуть бити ракети "Іскандерів", куплені офіційним Мінськом, якщо розмістити їх у Бресті. Цікавий момент, з урахуванням очевидної реальності, що підтверджується американською політикою поставок – Захід не намагається завдавати шкоди територіям ні Росії, ні, тим більше, – Білорусі.

Проблема ж у тому, що розміщення ракет у Бресті та обстріл ними усієї території Польщі, як про те мріють пропагандисти, – це не про оборону історія зовсім. Це – про великомасштабний військовий конфлікт, в якому Брест буде відносно надійним тилом, тому що пускові установки ракет не розміщують на передовій, яку атакує ворог.

Тобто, пропагандисти й самі розуміють, що якби Польща раптом і вирішила напасти, то цей нещасний Брест вона атакувала б першою, і доля "Іскандерів" могла б дуже нагадувати долю радянських літаків у 1941-му, спалених прямо на аеродромах. Але, розуміючи, все ж таки продовжують напихати свою публіку картинками, що мають дуже мало спільного з реальним життям.

Об'єктивна реальність

Сьогоднішня ж реальність така, що поки що російські сили в Україні атакують Сєвєродонецьк, українські війська звільнили низку населених пунктів у Херсонській області і продовжують там контрнаступну операцію – це також сьогоднішні новини.

Це говорить як мінімум про те, що навіть у межах обмеженої ділянки військової активності на Донбасі в Росії недостатньо ресурсів для повноцінного та рівномірного розподілу їх у всіх районах протистояння.

У такому положенні мріяти про війни з країнами НАТО можна, хіба що, лише для підтримки тонусу обивателя. У таких хлопців картинка і життя давно злилися воєдино і, дякувати богу, в Білорусі їх набагато менше, ніж у Росії.

Для нас же практичне значення має мати лише те, що якщо зараз ні Бресту, ні Гродно нічого конкретного в реальності не загрожує, то дуже навіть може почати загрожувати, якщо там наставити ракет і почати ними гатити на Захід. Слава богу, поки що все це виглядає лише як пропагандистські ігри.

Але завжди треба мати на увазі, що перегравати з такими речами – смертельно небезпечно.

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