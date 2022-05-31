Украина уже неоднократно подчеркивала исключительно оборонительный характер своих боевых действий. Этим, в частности, объяснялось отсутствие намерений и планов наносить удары по целям на территории Беларуси. Теперь эту же линию мы видим уже в исполнении США, в чистом виде "не словом, а делом".

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ТВ-картина проигрывает офлайну

Как это часто (уже практически всегда) бывает в последнее время, реальность ну очень расходится с картинами, которые рисует потребителям пропаганда.

Например, сюжет о якобы имеющихся у "коварной" Польши планах захватить как Западную Украину, так и Западную Беларусь, блуждает по нашему информационному пространству еще с 2020 года, а не так давно стал и одним из нарративов пропаганды московской.

При этом, в российских СМИ зачастую еще не ленятся, и добавляют штришок: поляки, мол, сами на такое не решатся, кишка тонка, а вот при поддержке американцев…

Американцы, как нам давно известно, виноваты во всем плохом, что происходит в России и почти во всем, что – в Беларуси. Однако, как показывает кейс с поставками РСЗО, не хотят быть виноватыми в военных разрушениях.

Очень странно для тех, кто мыслит исключительно телевизионной картинкой, но – как есть.

"Искандери" в Бресте

Тема же про злых поляков-империалистов очень популярна еще и потому, что, в отличие от американцев, они – близко.

Пугать обывателя образом захватчиков-янки – это история для глубинной пропаганды, направленной на формирование мировоззрения. Для более оперативных задач нужно что-то более близкое и понятное. Поэтому, вполне можно предположить, что сюжет будет востребован пропагандистами еще довольно долго.

Пока же на некоторых сайтах они смакуют обсуждение того, как далеко в глубь польской территории смогут бить ракеты "Искандеров", купленных официальным Минском, ежели разметить их в Бресте.

Интересный оборот, с учетом очевидной реальности, которая подтверждается американской политикой поставок – Запад не пытается наносить ущерб территориям ни России, ни, тем более, Беларуси.

Проблема же в том, что размещение ракет в Бресте и обстрел ими всей территории Польши, как о том мечтают пропагандисты – это не про оборону история совершенно. Это – про крупномасштабный военный конфликт, в котором Брест будет относительно надежным тылом, потому что пусковые установки ракет не располагают на передовой, которую атакует враг.

То есть, пропагандисты и сами понимают, что если бы Польша вдруг и решила напасть, то тот самый несчастный Брест она атаковала бы первой и судьба "Искандеров" могла бы очень напоминать судьбу советских самолетов в 1941-м, сожженных прямо на аэродромах. Но, понимая, все же продолжают пичкать свою публику картинками, имеющими очень мало общего с реальной жизнью.

Объективная реальность

Сегодняшняя же реальность такова, что пока российские силы в Украине атакуют Северодонецк, украинские войска освободили ряд населенных пунктов в Херсонской области и продолжают там контрнаступательную операцию – тоже сегодняшние новости.

Это говорит как минимум о том, что даже в пределах ограниченного участка военной активности на Донбассе у России недостаточно ресурсов для полноценного и равномерного распределения их по всем районам противостояния.

В таком положении грезить о войнах со странами НАТО можно, разве что, лишь для поддержания тонуса обывателя. У таких ребят картинка и жизнь давно слились воедино и, слава богу, в Беларуси их намного меньше, чем в России.

Для нас же практическое значение должно иметь лишь то, что, если в данный момент ни Бресту, ни Гродно ничего конкретного в реальности не угрожает, то очень даже может начать угрожать, если там наставить ракет и начать ими палить на Запад.

Слава богу, пока всё это выглядит лишь как пропагандистские игры.

Но всегда надо иметь ввиду, что переигрывать с такими вещами – смертельно опасно.

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