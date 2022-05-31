Сколько стоит жизнь оккупанта
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То есть, по мнению российского командования, это должно стимулировать большее количество россиян сражаться и умирать за деменцию Путина?
Стимулировать пополнение запасов "пушечного мяса" у Путина решили мифическими выплатами / Фото Zaxid.net
То есть страх и осознание необратимости ликвидации в Украине так велики, что они пытаются его снизить таким образом? Немного по-дебильному получилось.
Этот факт говорит еще и о том, что количество без вести пропавших среди российских военных будет только расти. Ведь они 7 миллионов порядочно не выплачивали, а 12,4 миллиона тем более!
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