Білоруська армія продовжує танцювати під дудку російських окупантів. білоруси бояться йти воювати проти України, але роблять все для того, щоб тримати біля кордону наших героїв.

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Нові навчання на кордоні з Україною

З 22 червня по 1 липня у Гомельській області відбудуться планові навчання з військкоматами. Відповідну заяву зробив Андрій Кривоносов, військовий комісар Гомельської області.

За його словами, мова йде про мобілізаційні навчання із залученням підрозділів білоруської армії, які дислокуються в регіоні. Заходи мають нібито підвищити рівень бойової готовності військкоматів та вдосконалити військові знання та навички військовозобов'язаних білорусів.

Через навчання у регіоні буде запроваджено ряд обмежень, які б мали підвищувати рівень безпеки.

У період навчань буде обмежено рух окремими територіями, що прилягають до об'єктів Збройних Сил. Крім того, заплановані заходи вогневої підготовки на стрільбищах, розташованих у Гомельській області,

– заявив Кривоносов.

З 28 червня по 16 липня збори військовозобов'язаних, які призначені до "територіальних військ", відбудуться у Жлобинському районі.

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До 4 червня триватиме перевірка бойової готовності білоруської армії. Армія Лукашенка нібито відпрацьовує захист своїх територій, але від кого посіпаки окупантів збираються їх захищати – наразі невідомо.

Загроза ракетних та артилерійських обстрілів України залишається високою. Білоруси вже зігнали необхідні сили для таких атак до кордону з Україною.

Самі ж білоруські солдати не готові йти на війну проти України та помирати за втілення хворих фантазій російських окупантів. Стало відомо, що в частинах не проводиться жодної агітації, а поховання тих військових, які підписали контракти з російськими ПВК, остаточно вбили бажання білорусів кудись їхати.

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