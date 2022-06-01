Втім, тоді у них поступав наказ готуватись до втручання. Про це 24 каналу ексклюзивно розповів радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович.
До теми Демонстрації для Путіна, – Веніславський прокоментував загрозу наступу з Білорусі
"У березні був наказ готуватись до втручання, але білоруські військові категорично відмовилась", – зазначив Арестович.
Він пояснив, що військовослужбовці збройних сил Білорусі не хочуть воювати за інтереси російського президента Володимира Путіна. Крім того, військові Білорусі не готові воювати проти України.
Чи можуть білоруси напасти на Україну
За словами радника очільника ОП, понад 60% відмовились від наступу на Україну тоді, коли Росія нібито мала шанс захопити Київ. Зараз, коли росіяни не мають жодного шансу отримати перемогу навіть на Сході, то білорусі відмовлятимуться ще активніше.
Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко керує державою набагато довше, ніж Володимир Путін Росією. Тому, на думку Арестовича, переграти його не так легко.
Крім того, у Білорусі існує складна система відносин з Росією. Тож. як підкреслив Олексій Арестович, наразі завдання українців не цькувати білорусів, а навпаки підтримувати їхні намагання не поступитись Путіну.
Повний стрім з Олексієм Арестовичем на 24 каналі: дивіться відео
Ситуація у Білорусі: останні новини
- Диктатор Олександр Лукашенко знову почав заявляти, нібито він бачить "загрози" через війну в Україні.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 26 травня підтвердила, що загроза з території Білорусі залишається.
- Вже 27 травня в Генштабі Збройних Сил України повідомили, що Білорусь на кордоні з Україною розгорнула маневрову групу радіоелектронної боротьби. Поки що вона базується в Гомельській області.
- Втім, білоруські військові не хочуть воювати на боці Росії, оскільки їм це не потрібно. Про це свідчать дані української розвідки.
- Також про ситуацію із загрозою з Білорусі висловлювався радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він сказав, що Україна контролює ситуацію на кордоні з Білоруссю.
- Цікаво, що російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський пояснював, що Лукашенко під страхом розстрілу відмовляється вводити війська в Україну. Робить це не тому, що нібито "друг українського народу", а через розуміння того, що військо негайно може скинути його.