Сили ворога відступили, закріпитися їм не вдалося. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПСУ.

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Ворожих диверсантів зупинили на Сумщині

Група з десяти російських диверсантів намагала пройти через кордон України на Сумщині. Їх мінометним вогнем зустріли Держприкордонслужба та Сили оборони. Ворог був змушений відступити.

У ході контрдиверсійних заходів противника змусили відступити. Скоординовані дії наших воїнів зірвали ворожі плани та не дали окупантам закріпитися,

– зазначили у ДПСУ.

Раніше у Держприкордонслужбі повідомляли, що російські війська малими штурмовими групами намагаються заходити на територію Сумської області біля населених пунктів Новенька та Журавка.

За минулі дні приблизно 15 військовослужбовців Росії ліквідували, понад 10 росіян зазнали поранень і були змушені відійти від території України. Росіяни не використовують броньовану техніку чи транспортні засоби для просування, бо цього не дозволяє місцевість.