Навряд чи ворог зможе наростити там сили, щоб проводити військову операцію, однак ЗСУ розуміють потенційну загрозу. Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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ЗСУ розуміють загрози

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що, можливо, створюється враження, що росіяни тільки тепер почали завдавати артилерійських ударів на Сумщині чи працювати диверсійними групами, однак насправді це було і раніше. Зараз відбувається певне нарощення сил.

Евакуація людей в прикордонній смузі потрібна для того, щоб ДРГ не могли розмиватися серед місцевого населення. Також там надзвичайно складні побутові умови. Є проблеми з електроенергією, важко навіть і забезпечувати гуманітарну роботу і так далі. Евакуація людей потрібна, щоб вивести їх від потенційних ударів окупантів, для того, щоб не дати російським ДРГ брати їх у заручники.

Чи зможе противник підійти, наростити там сили, щоб проводити якусь військову операцію? Для мене це дуже сумнівне питання. Все одно там у нас перебувають війська. Все одно там будувалися фортифікації. Все одно резерви перебувають у прикордонні, навіть ті, які підсилюють наші війська на Курщині. Все одно ми розуміємо, наскільки це величезна потенційна зона ризику,

– сказав Іван Тимочко.

За його словами, навряд чи росіяни зможуть по всьому кордону з Сумщиною накопичити таку кількість військ, щоб провести якусь масштабну операцію у короткостроковій перспективі. Однак вони будуть намагатися максимально наблизитись до кордонів.