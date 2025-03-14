Вряд ли враг сможет нарастить там силы, чтобы проводить военную операцию, однако ВСУ понимают потенциальную угрозу. Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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ВСУ понимают угрозы

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что, возможно, создается впечатление, что россияне только теперь начали наносить артиллерийские удары на Сумщине или работать диверсионными группами, однако на самом деле это было и раньше. Сейчас происходит определенное наращивание сил.

Эвакуация людей в приграничной полосе нужна для того, чтобы ДРГ не могли размываться среди местного населения. Также там чрезвычайно сложные бытовые условия. Есть проблемы с электроэнергией, трудно даже и обеспечивать гуманитарную работу и так далее. Эвакуация людей нужна, чтобы вывести их от потенциальных ударов оккупантов, для того, чтобы не дать российским ДРГ брать их в заложники.

Сможет ли противник подойти, нарастить там силы, чтобы проводить какую-то военную операцию? Для меня это очень сомнительный вопрос. Все равно там у нас находятся войска. Все равно там строились фортификации. Все равно резервы находятся в пограничные, даже те, которые усиливают наши войска на Курщине. Все равно мы понимаем, насколько это огромная потенциальная зона риска,

– сказал Иван Тимочко.

По его словам, вряд ли россияне смогут по всей границе с Сумщиной накопить такое количество войск, чтобы провести какую-то масштабную операцию в краткосрочной перспективе. Однако они будут пытаться максимально приблизиться к границам.