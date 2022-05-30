Про це 24 каналу розповів народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський.
До теми Білоруські військові суттєво активізувалися на кордоні з Україною
Чи є загроза наступу з Білорусі
Веніславський наголосив, що якби збройні сили Білорусі та їхнє військово-політичне командування мало намір втручатися у війну, то вони це зробили б в перші 2 – 3 тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україні.
"Це могло б статися в середині березня, бо тоді ситуація на фронтах була напружена і це був би найбільш вдалий момент наступу", – переконаний він.
Депутат зазначає, що зараз, коли білоруси побачили суттєві втрати, які зазнає Росія, вони лише роблять маневри, як-от стягування військ до білорусько-українського кордону тощо, щоб показати демонстрації для Путіна, нібито вони готуються вступити у війну.
Звісно, остаточно стверджувати нічого не можна, але білоруські батальйони, які зараз стоять біля кордону, не є настільки боєготовними для активної фази війни. До того ж, їх недостатньо, щоб прорвати лінію оборони, яку України вибудувала біля кордону з Білоруссю,
– пояснив Веніславський.
Він зазначає, що зараз Білорусь точно не є загрозою, яку треба брати до уваги. "Навіть якщо, при найгіршому варіанті, вони дійсно захотіли б увійти в Україну, то кардинально співвідношення сил Білорусь не змінить", – додав експерт.
Чи можливий новий наступ на Сумщину
Росіяни також почали стягувати своїх військових до кордону з Сумською областю. Проте експерти вважають, що це більше провокації, а наступати там росіяни не планують.
На думку Веніславського, ймовірність того, що на території Сіверського району, відбудуться активні бойові дії в плані наступу невисокі.
Оскільки тих сил, які Росія стягує до кордонів Сумщини, наразі точно недостатньо, щоб черговий раз піти в наступ там та відкрити "другий фронт". Це просто засоби відволікання наших сил оборони, які зосереджені по всьому периметру кордону,
– пояснив депутат.
За його словами, це зроблено для того, щоб ми не могли направити військових ЗСУ на допомогу в ті райони, які потребують більше оборони, зокрема на Донбас.
Чому знову обговорюють можливий наступ із Білорусі
- Лукашенко знову почав заявляти, нібито він бачить "загрози" через війну в Україні.
- 26 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала їхні військові навчання та заявила, що загроза з території Білорусі залишається.
- Російський публіцист Андрій Піонтковський пояснював, що Лукашенко під страхом розстрілу відмовляється вводити війська в Україну. Робить це не тому, що нібито "друг українського народу", а через розуміння того, що військо негайно може скинути його.
- 27 травня в генштабі повідомили, що Білорусь на кордоні з Україною розгорнула маневрову групу радіоелектронної боротьби. Наразі вона базується в Гомельській області.
- Проте білоруські військові не надто хочуть воювати на боці Росії, оскільки їм це не надто потрібно. Про це свідчать дані нашої розвідки. Також про цю ситуацію висловлювався радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він сказав, що Україна контролює ситуацію на кордоні з Білоруссю.
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