Про це 24 каналу розповів народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський.

До теми Білоруські військові суттєво активізувалися на кордоні з Україною

Чи є загроза наступу з Білорусі

Веніславський наголосив, що якби збройні сили Білорусі та їхнє військово-політичне командування мало намір втручатися у війну, то вони це зробили б в перші 2 – 3 тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україні.

"Це могло б статися в середині березня, бо тоді ситуація на фронтах була напружена і це був би найбільш вдалий момент наступу", – переконаний він.

Депутат зазначає, що зараз, коли білоруси побачили суттєві втрати, які зазнає Росія, вони лише роблять маневри, як-от стягування військ до білорусько-українського кордону тощо, щоб показати демонстрації для Путіна, нібито вони готуються вступити у війну.

Звісно, остаточно стверджувати нічого не можна, але білоруські батальйони, які зараз стоять біля кордону, не є настільки боєготовними для активної фази війни. До того ж, їх недостатньо, щоб прорвати лінію оборони, яку України вибудувала біля кордону з Білоруссю,

– пояснив Веніславський.

Він зазначає, що зараз Білорусь точно не є загрозою, яку треба брати до уваги. "Навіть якщо, при найгіршому варіанті, вони дійсно захотіли б увійти в Україну, то кардинально співвідношення сил Білорусь не змінить", – додав експерт.

Чи можливий новий наступ на Сумщину

Росіяни також почали стягувати своїх військових до кордону з Сумською областю. Проте експерти вважають, що це більше провокації, а наступати там росіяни не планують.

На думку Веніславського, ймовірність того, що на території Сіверського району, відбудуться активні бойові дії в плані наступу невисокі.

Оскільки тих сил, які Росія стягує до кордонів Сумщини, наразі точно недостатньо, щоб черговий раз піти в наступ там та відкрити "другий фронт". Це просто засоби відволікання наших сил оборони, які зосереджені по всьому периметру кордону,

– пояснив депутат.

За його словами, це зроблено для того, щоб ми не могли направити військових ЗСУ на допомогу в ті райони, які потребують більше оборони, зокрема на Донбас.

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