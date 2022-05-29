Такі дані озвучили у свіжому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Там додали, що Білорусь проводить заходи з оперативної та бойової підготовки своїх військ. Крім того, досі зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетно-авіаційних ударів по українських інфраструктурних об'єктах.

Зверніть увагу! Білорусь продовжує танцювати під дудку росіян. Планові військові "навчання" тепер доповнили обмеження в прикордонних районах. Загроза нападу на Україну з Білорусі досі існує. Раніше повідомлялося про те, що Білорусь обмежить видачу перепусток на в'їзд у прикордонні з Україною райони. Таким чином, цю територію білоруси хочуть виділити для військових завдань.

Яка ситуація в інших прикордонних регіонах України

На Сіверському напрямку противник продовжує прикривати ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Ворог обстріляв з мінометів позиції Сил оборони у Сумській області.

противник продовжує прикривати ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Ворог обстріляв з мінометів позиції Сил оборони у Сумській області. На Слобожанському напрямку окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив для недопущення подальшого просування наших підрозділів у напрямку держкордону України. Вживає заходів щодо поповнення втрат озброєння та військової техніки.

окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив для недопущення подальшого просування наших підрозділів у напрямку держкордону України. Вживає заходів щодо поповнення втрат озброєння та військової техніки. На Харківському напрямку противник основні зусилля зосередив на утриманні займаних рубежів та стримуванні підрозділів Сил оборони. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка і Тернова. Продовжив заходи дистанційного мінування місцевості на вірогідних напрямках дій Сил оборони.

Чому всі знову обговорюють можливий наступ із території Білорусі

Лукашенко знову говорить дурниці про те, що нібито він бачить "загрози" через війну в Україні. Нібито саме тому білоруські військові "змушені швидко, на ходу відпрацьовувати захист" Півдня Білорусі.

26 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала їхні військові навчання та заявила, що загроза з території Білорусі залишається. Адже Москва з першого дня повномасштабного нападу використовує територію Білорусі для ведення агресивних дій.

Російський публіцист Андрій Піонтковський пояснював, що Лукашенко під страхом розстрілу відмовляється вводити війська в Україну. Робить це не тому, що нібито "друг українського народу", а через розуміння того, що його ж військо негайно стане білоруським національним легіоном та піде скидати його.

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